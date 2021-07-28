Athletics Integrity Unit не допустил до Олимпийских игр в Токио 20 легкоатлетов

ТАСС, 28 июля. Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) не допустил к участию в Олимпийских играх в Токио 20 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Спортсмены не были допущены к соревнованиям, так как нарушили правила прохождения допинг-тестов во внесоревновательный период. Имена спортсменов не сообщаются.

Всего орган не допустил до Игр десять спортсменов из Нигерии, по трое из Белоруссии и Украины, двоих из Кении и по одному из Эфиопии и Марокко.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.