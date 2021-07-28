Карякин проиграл Шенкленду в первой партии 1/4 финала Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 28 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин черными фигурами уступил американцу Сэмюэлю Шенкленду в первой партии 1/4 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

Горячкина вышла в полуфинал Кубка мира по шахматам

Россиянин Владимир Федосеев черными сыграл вничью в первой партии с иранцем Амином Табатабаи. Также вничью завершилась партия Видит Гуджрати (Индия) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Норвежский шахматист Магнус Карлсен, обыгравший 27 июля на тай-брейке россиянина Андрея Есипенко, победил черными француза Этьена Бакро. Вторые партии пройдут 29 июля.

Карякину 31 год, он занимает 14-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Россиянин является победителем турнира претендентов 2016 года и обладателем Кубка мира 2015 года.

Шенкленду 29 лет, в рейтинге FIDE он идет 31-м. Шахматист является чемпионом США 2018 года.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.