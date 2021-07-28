Врач сборной России Безуглов примет решение о работе в ЦСКА после консультации с Карпиным

"Безуглов получил предложение о работе в ЦСКА, но решения еще нет. Оно будет приниматься после встречи с главным тренером сборной (Валерием Карпиным - прим. ТАСС), потому что его мнение является ключевым в этом вопросе по совмещению", - сказал собеседник агентства.

Безуглову 39 лет, он является врачом сборной России с 2012 года. В команду его пригласил Фабио Капелло, на тот момент занимавший пост главного тренера сборной. Вместе с национальной командой Безуглов принял участие в двух чемпионатах мира (2014, 2018), двух чемпионатах Европы (2016, 2021) и Кубке Конфедераций (2017). Ранее он работал в медицинских штабах "Локомотива" и "Анжи". В июне 2019 года Безуглов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

23 июля новым главным тренером сборной России был назначен Валерий Карпин.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не пробился в еврокубки. В первом матче нынешнего сезона армейцы дома победили "Уфу" со счетом 1:0.