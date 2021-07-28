Серебряных дел мастера. Итоги пятого дня Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали пять медалей в пятый день Олимпийских игр в Токио. Сборная России сохранила четвертое место в общем зачете, в ее активе семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград. Серебряные медали в среду выиграли российские пловцы в эстафете, а также женская и мужская сборные России по баскетболу 3х3. Бронзовые награды завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова и гимнаст Никита Нагорный. Всего в среду было разыграно 23 комплекта наград. Первое место в общекомандном зачете занимают японцы (13-4-5), второе - китайцы (12-6-9), третье - американцы (11-11-9). Гордость нации

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Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Первое место заняли британцы, показавшие результат 6 минут 58,58 секунды. Россияне отстали на 3,23 секунды, бронзовые медали завоевали австралийцы (+3,26). Эстафета 4х200 м вольным стилем носит неофициальное название "гордость нации", российские пловцы в этой дисциплине завоевали первую медаль Игр с 2008 года. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников назвал серебро в эстафете очень ценным. "Это было очень эмоционально, - сказал Сальников. - Мы были на трибунах, ребята молодцы, отдали себя полностью, эта медаль очень ценная, потому что мы обогнали американцев. Выступление выше всяких похвал, это победа". "С 2016 года в финалах я плаваю первые этапы, поэтому для меня было не очень привычно плыть сегодня четвертым, - сказал Довгалюк. - Было очень волнительно, но еще более волнительно было ребятам, которые наблюдали за этим месивом, стоя у тумбочки". Спортсмен отметил, что спокойно отнесся к решению тренеров поставить его на заключительный этап. "А какая разница? От перемены слагаемых сумма не меняется", - заметил он.

"Взять командное серебро почетно, потому что мы любим свою страну и выступаем за нее. Порой эти награды намного ценнее, чем личные. Командная медаль дорогого стоит, - сказал Малютин. - На данный момент британцы посильнее нас, но еще есть время поработать и показать лучшее время, будем с ними бороться". Российских пловцов поздравил министр спорта РФ Олег Матыцин. "Наши пловцы упорно шли к своей цели и на финише вырвали серебряные медали в борьбе с сильными соперниками из Австралии, опередив их всего на 0,03 секунды. Это третья награда, завоеванная в Токио российскими пловцами. Желаю им удачи на следующих олимпийских дистанциях, за них болеет сейчас вся Россия", - сказал министр. Дебютный баскетбол Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде, и сборная России уже вписала себя в историю Игр. Женская и мужская команды выиграли серебряные медали.

Первыми финальный поединок провели девушки, россиянки уступили со счетом 15:18 команде США. Бронзовым призером Олимпиады стала сборная Китая, которая в матче за третье место победила команду Франции (16:14). В среду российским баскетболисткам Ольге и Евгении Фролкиным исполнилось 24 года, и кроме серебряных медалей спортсменки получили еще один неожиданный подарок. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис песней поздравили спортсменок с днем рождения. Бах и Загликис с VIP-трибуны спели Happy Birthday to You. "Баскетбол 3х3 на Олимпиаде - это колоссальный успех. Поздравление сборной России. После игры я и генеральный секретарь FIBA пели в честь ваших баскетболисток. Вы же слышали, один из этих странных голосов был моим", - сказал Бах.

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"Нужно поздравить девочек, молодцы, это наш первый комплект медалей, - сказал ТАСС глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Россия в финале - это уже большой успех для команды, тренеров. В этой связи, конечно, нужно поздравить девочек. Да, не все получалось, с самого начала нахватали много фолов, но мы выравняли игру, достойно смотрелись во второй половине". В мужском финале российские баскетболисты уступили команде Латвии со счетом 18:21. Бронзовые медали завоевали сербы, которые в матче за третье место обыграли команду Бельгии (21:8). "Через три года будет продолжение, и мы надеемся выступить лучше. Я хочу золотую медаль. У нас еще есть три года - будем работать. Сегодня, кажется, ребята сами не поверили, что могут [выиграть] золото", - сказал ТАСС главный тренер команды Владимир Агабабьян. Бронза с золотым отливом Российские дзюдоисты до сегодняшнего дня не завоевали в Токио ни одной олимпийской медали. В среду ситуацию исправила Мадина Таймазова, выиграв бронзу в весовой категории до 70 кг. И это тот самый случай, когда бронзу можно смело приравнять к золоту.

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В 1/8 финала россиянка пропустила неприятный удар в бровь, над глазом начала образовываться гематома. В этом же поединке Таймазова и ее соперница - Мария Портела из Бразилии - установили рекорд продолжительности боя - порядка 15 минут. Российская дзюдоистка прошла дальше, уверенно выиграла четвертьфинал, а в полуфинале уступила пятикратной чемпионке мира Тидзуру Араи. И уже этот поединок стал самым продолжительным на Олимпиаде - 16 минут 41 секунда. Российская спортсменка не сдавалась до последнего, потеряла сознание после удушающего приема и покинула татами в сопровождении врачей. "Я не могу судить про схватку с японкой, считаю, что был спорный момент в конце схватки, где рассматривали, дать оценку или нет, думаю, там была оценка, а что касается партера, она блокировала мне свободный переворот, она ломала руку, это запрещенный прием, но судьи посчитали, что ее нельзя наказывать. Для меня это не оправдание, и после этих моментов я готова была бороться за победу, но, к сожалению, проснулась уже проигравшей, - рассказала Таймазова. - Бог судья этим судьям, каждый сегодня выполнял свою работу, наверное, они так посчитали, пусть это будет на их совести". В поединке за бронзовую награду Таймазова победила представительницу Хорватии Барбару Матич.

"В данный момент я вижу только левым глазом, но в схватке забыла все, что у меня болит. Не боялась, допустят меня до встречи за бронзу или нет, я бы без глаза вышла бороться, - призналась спортсменка. - Максимально концентрировалась на схватке, думаю, завтра будет болеть просто все. Сегодня я не позволяла себе об этом думать, максимально настраивалась биться до конца и делать все, чтобы уйти с медалью". Тренер спортсменки не сразу смог подобрать слова и расплакался прямо в микст-зоне. "Мы были уверены, что она будет бороться за медаль, но в каком состоянии, никто предсказать не мог. Она была очень сильно расстроена после полуфинала, просто она чемпион. Чемпионов не надо мотивировать, их просто нужно чуть-чуть направить", - сказал главный тренер женской команды Дмитрий Морозов. Извинения Нагорного Триумфаторы командного многоборья гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян в индивидуальном турнире выступили не так блестяще. У Нагорного - бронза, он стал первым с 2000 года россиянином, завоевавшим медаль Олимпийских игр в личном многоборье. Далалоян стал шестым, что, учитывая недавнюю травму, тоже победа. Нагорный в сумме за шесть видов набрал 88,031 балла, победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465), второе место занял китаец Сяо Жотэн (88,065). "Приношу свои извинения, мне очень стыдно, надеюсь, дальше - больше, - прокомментировал Нагорный бронзовую медаль. - Сам виноват в том, что произошло, с судейством все нормально, легче всего на кого-то скинуть, но я признаю, что виноват. Я сегодня знал, что буду бороться за медаль, и проиграл сам себе. Уже после своего последнего снаряда понял, что смыл свою медаль в унитаз".

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"Конечно, я рад, я шестой, и это неплохой результат. Сегодня по своему самочувствию на тренировке утром не думал, что выйду на арену, - признался Далалоян. - Я испытал большую психологическую нагрузку и предполагал, что сегодня буду слегка подавлен, да и физически будет сложнее. Но я, к удивлению, сделал многоборье без ошибок". Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов назвал бронзовую медаль хорошим результатом и отметил, что спортсмены не могли перегореть после золота командного первенства. "Хороший результат, хотя и немного грустный, две ошибки допустили наши гимнасты в вольных упражнениях, эти ошибки и сыграли тяжелую, решающую роль. Нагорный - молодец, он собрался, очень много сделал для того, чтобы все получилось, но, к сожалению, этого не хватило, - отметил Титов. - Далалоян тоже молодец, сделал очень хороший результат. Я считаю, что такой результат сейчас по нему, примерно такие ожидания и были".

В четверг пройдет женский финал в личном многоборье, за победу поборются Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. 1 августа начнутся финалы в отдельных упражнениях. Теннисные разборки Одна из главных историй дня произошла не во время соревнований, а сразу после матча третьего круга олимпийского теннисного турнира, в котором Даниил Медведев победил итальянца Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2). В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Поединок против итальянца дался Медведеву нелегко - он чуть не потерял сознание из-за жары. "По ходу матча мне было плохо. В какой-то момент просто потемнело в глазах и я чуть не отключился. Условия, в которых проходят игры, очень тяжелые. Очень рад, что, несмотря на проблемы, я сумел выйти в следующий раунд", - сказал Медведев.

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После матча теннисист вышел в микст-зону и, по его словам, впервые за всю карьеру не стал отвечать на вопрос одного из корреспондентов. "[Он сказал, что] русский носит на себе клеймо обманщиков, - сказал Медведев. - Это первый раз в моей жизни, когда я не ответил на вопрос журналиста. И я прошу Международную федерацию тенниса, чтобы этот журналист, задающий такие вопросы, больше не работал на моих играх". "На подобные провокационные вопросы не надо реагировать, надо молчать, - прокомментировал случившееся президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - Меня вот провоцировать бесполезно. Я это уже все прошел - всю жизнь общаюсь с журналистами, и ты по себе знаешь, что есть разные. Кто-то только и занимается, что провокациями, надо быть выше". Позже стало известно имя автора спорного вопроса, им оказался чилиец Себастьян Намиас. "Не знаю, как я оказался вовлечен в эту ситуацию, мой вопрос был безобидным, - сказал Намиас в беседе с корреспондентом ТАСС. - Это был простой вопрос, есть ли на них клеймо после допингового скандала. Я не говорил, что кто-то мошенничает, просто сказал слово "клеймо", а люди подумали, что я говорю о мошенничестве или чем-то таком".

"Я не говорил ему, что он мошенник или что-то подобное. Можем ли мы пожать руки с Даниилом? У него сейчас есть дела поважнее, чем это, у него четвертьфинал. По-моему, он хороший, воспитанный парень, посмотрим", - добавил Намиас. Коронавирус Коронавирус за последние сутки выявлен у 16 человек, имеющих отношение к проведению летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду на сайте оргкомитета "Токио-2020". Отмечается, что спортсменов среди них нет. Общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр превысило 170. Всего на Олимпиаде к настоящему времени было сделано порядка 240 тыс. тестов на коронавирус. В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей. Олимпийские игры завершатся 8 августа.