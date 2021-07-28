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XXXII летние Олимпийские игры

Серебряных дел мастера. Итоги пятого дня Олимпийских игр в Токио

В среду российские спортсмены завоевали пять медалей - три серебряные и две бронзовые
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Описание
Российские пловцы Михаил Довгалюк, Иван Гирев, Мартин Малютин и Евгений Рылов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Михаил Довгалюк, Евгений Рылов, Мартин Малютин
© Сергей Бобылев/ТАСС
Мартин Малютин
© Сергей Бобылев/ТАСС
Илья Карпенков (справа)
© Станислав Красильников/ТАСС
Баскетболистки сборной России и президент МОК Томас Бах
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
Мадина Таймазова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Мадина Таймазова с тренером
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Тидзуру Араи и Мадина Таймазова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Даниил Медведев
© EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали пять медалей в пятый день Олимпийских игр в Токио. Сборная России сохранила четвертое место в общем зачете, в ее активе семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград.

Серебряные медали в среду выиграли российские пловцы в эстафете, а также женская и мужская сборные России по баскетболу 3х3. Бронзовые награды завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова и гимнаст Никита Нагорный.

Всего в среду было разыграно 23 комплекта наград. Первое место в общекомандном зачете занимают японцы (13-4-5), второе - китайцы (12-6-9), третье - американцы (11-11-9).

Гордость нации

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Быстрее фаворитов.

Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Первое место заняли британцы, показавшие результат 6 минут 58,58 секунды. Россияне отстали на 3,23 секунды, бронзовые медали завоевали австралийцы (+3,26). Эстафета 4х200 м вольным стилем носит неофициальное название "гордость нации", российские пловцы в этой дисциплине завоевали первую медаль Игр с 2008 года.

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников назвал серебро в эстафете очень ценным. "Это было очень эмоционально, - сказал Сальников. - Мы были на трибунах, ребята молодцы, отдали себя полностью, эта медаль очень ценная, потому что мы обогнали американцев. Выступление выше всяких похвал, это победа".

"С 2016 года в финалах я плаваю первые этапы, поэтому для меня было не очень привычно плыть сегодня четвертым, - сказал Довгалюк. - Было очень волнительно, но еще более волнительно было ребятам, которые наблюдали за этим месивом, стоя у тумбочки".

Спортсмен отметил, что спокойно отнесся к решению тренеров поставить его на заключительный этап. "А какая разница? От перемены слагаемых сумма не меняется", - заметил он.

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"Взять командное серебро почетно, потому что мы любим свою страну и выступаем за нее. Порой эти награды намного ценнее, чем личные. Командная медаль дорогого стоит, - сказал Малютин. - На данный момент британцы посильнее нас, но еще есть время поработать и показать лучшее время, будем с ними бороться".

Российских пловцов поздравил министр спорта РФ Олег Матыцин. "Наши пловцы упорно шли к своей цели и на финише вырвали серебряные медали в борьбе с сильными соперниками из Австралии, опередив их всего на 0,03 секунды. Это третья награда, завоеванная в Токио российскими пловцами. Желаю им удачи на следующих олимпийских дистанциях, за них болеет сейчас вся Россия", - сказал министр.

Дебютный баскетбол

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде, и сборная России уже вписала себя в историю Игр. Женская и мужская команды выиграли серебряные медали.

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Первыми финальный поединок провели девушки, россиянки уступили со счетом 15:18 команде США. Бронзовым призером Олимпиады стала сборная Китая, которая в матче за третье место победила команду Франции (16:14).

В среду российским баскетболисткам Ольге и Евгении Фролкиным исполнилось 24 года, и кроме серебряных медалей спортсменки получили еще один неожиданный подарок. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис песней поздравили спортсменок с днем рождения. Бах и Загликис с VIP-трибуны спели Happy Birthday to You.

"Баскетбол 3х3 на Олимпиаде - это колоссальный успех. Поздравление сборной России. После игры я и генеральный секретарь FIBA пели в честь ваших баскетболисток. Вы же слышали, один из этих странных голосов был моим", - сказал Бах.

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"Нужно поздравить девочек, молодцы, это наш первый комплект медалей, - сказал ТАСС глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Россия в финале - это уже большой успех для команды, тренеров. В этой связи, конечно, нужно поздравить девочек. Да, не все получалось, с самого начала нахватали много фолов, но мы выравняли игру, достойно смотрелись во второй половине".

В мужском финале российские баскетболисты уступили команде Латвии со счетом 18:21. Бронзовые медали завоевали сербы, которые в матче за третье место обыграли команду Бельгии (21:8).

"Через три года будет продолжение, и мы надеемся выступить лучше. Я хочу золотую медаль. У нас еще есть три года - будем работать. Сегодня, кажется, ребята сами не поверили, что могут [выиграть] золото", - сказал ТАСС главный тренер команды Владимир Агабабьян.

Бронза с золотым отливом

Российские дзюдоисты до сегодняшнего дня не завоевали в Токио ни одной олимпийской медали. В среду ситуацию исправила Мадина Таймазова, выиграв бронзу в весовой категории до 70 кг. И это тот самый случай, когда бронзу можно смело приравнять к золоту.

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В 1/8 финала россиянка пропустила неприятный удар в бровь, над глазом начала образовываться гематома. В этом же поединке Таймазова и ее соперница - Мария Портела из Бразилии - установили рекорд продолжительности боя - порядка 15 минут. Российская дзюдоистка прошла дальше, уверенно выиграла четвертьфинал, а в полуфинале уступила пятикратной чемпионке мира Тидзуру Араи. И уже этот поединок стал самым продолжительным на Олимпиаде - 16 минут 41 секунда.

Российская спортсменка не сдавалась до последнего, потеряла сознание после удушающего приема и покинула татами в сопровождении врачей. "Я не могу судить про схватку с японкой, считаю, что был спорный момент в конце схватки, где рассматривали, дать оценку или нет, думаю, там была оценка, а что касается партера, она блокировала мне свободный переворот, она ломала руку, это запрещенный прием, но судьи посчитали, что ее нельзя наказывать. Для меня это не оправдание, и после этих моментов я готова была бороться за победу, но, к сожалению, проснулась уже проигравшей, - рассказала Таймазова. - Бог судья этим судьям, каждый сегодня выполнял свою работу, наверное, они так посчитали, пусть это будет на их совести".

В поединке за бронзовую награду Таймазова победила представительницу Хорватии Барбару Матич.

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"В данный момент я вижу только левым глазом, но в схватке забыла все, что у меня болит. Не боялась, допустят меня до встречи за бронзу или нет, я бы без глаза вышла бороться, - призналась спортсменка. - Максимально концентрировалась на схватке, думаю, завтра будет болеть просто все. Сегодня я не позволяла себе об этом думать, максимально настраивалась биться до конца и делать все, чтобы уйти с медалью".

Тренер спортсменки не сразу смог подобрать слова и расплакался прямо в микст-зоне. "Мы были уверены, что она будет бороться за медаль, но в каком состоянии, никто предсказать не мог. Она была очень сильно расстроена после полуфинала, просто она чемпион. Чемпионов не надо мотивировать, их просто нужно чуть-чуть направить", - сказал главный тренер женской команды Дмитрий Морозов.

Извинения Нагорного

Триумфаторы командного многоборья гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян в индивидуальном турнире выступили не так блестяще. У Нагорного - бронза, он стал первым с 2000 года россиянином, завоевавшим медаль Олимпийских игр в личном многоборье. Далалоян стал шестым, что, учитывая недавнюю травму, тоже победа. Нагорный в сумме за шесть видов набрал 88,031 балла, победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465), второе место занял китаец Сяо Жотэн (88,065).

"Приношу свои извинения, мне очень стыдно, надеюсь, дальше - больше, - прокомментировал Нагорный бронзовую медаль. - Сам виноват в том, что произошло, с судейством все нормально, легче всего на кого-то скинуть, но я признаю, что виноват. Я сегодня знал, что буду бороться за медаль, и проиграл сам себе. Уже после своего последнего снаряда понял, что смыл свою медаль в унитаз".

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"Конечно, я рад, я шестой, и это неплохой результат. Сегодня по своему самочувствию на тренировке утром не думал, что выйду на арену, - признался Далалоян. - Я испытал большую психологическую нагрузку и предполагал, что сегодня буду слегка подавлен, да и физически будет сложнее. Но я, к удивлению, сделал многоборье без ошибок".

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов назвал бронзовую медаль хорошим результатом и отметил, что спортсмены не могли перегореть после золота командного первенства.

"Хороший результат, хотя и немного грустный, две ошибки допустили наши гимнасты в вольных упражнениях, эти ошибки и сыграли тяжелую, решающую роль. Нагорный - молодец, он собрался, очень много сделал для того, чтобы все получилось, но, к сожалению, этого не хватило, - отметил Титов. - Далалоян тоже молодец, сделал очень хороший результат. Я считаю, что такой результат сейчас по нему, примерно такие ожидания и были".

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В четверг пройдет женский финал в личном многоборье, за победу поборются Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. 1 августа начнутся финалы в отдельных упражнениях.

Теннисные разборки

Одна из главных историй дня произошла не во время соревнований, а сразу после матча третьего круга олимпийского теннисного турнира, в котором Даниил Медведев победил итальянца Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2). В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Поединок против итальянца дался Медведеву нелегко - он чуть не потерял сознание из-за жары.

"По ходу матча мне было плохо. В какой-то момент просто потемнело в глазах и я чуть не отключился. Условия, в которых проходят игры, очень тяжелые. Очень рад, что, несмотря на проблемы, я сумел выйти в следующий раунд", - сказал Медведев.

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После матча теннисист вышел в микст-зону и, по его словам, впервые за всю карьеру не стал отвечать на вопрос одного из корреспондентов. "[Он сказал, что] русский носит на себе клеймо обманщиков, - сказал Медведев. - Это первый раз в моей жизни, когда я не ответил на вопрос журналиста. И я прошу Международную федерацию тенниса, чтобы этот журналист, задающий такие вопросы, больше не работал на моих играх".

"На подобные провокационные вопросы не надо реагировать, надо молчать, - прокомментировал случившееся президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - Меня вот провоцировать бесполезно. Я это уже все прошел - всю жизнь общаюсь с журналистами, и ты по себе знаешь, что есть разные. Кто-то только и занимается, что провокациями, надо быть выше".

Позже стало известно имя автора спорного вопроса, им оказался чилиец Себастьян Намиас. "Не знаю, как я оказался вовлечен в эту ситуацию, мой вопрос был безобидным, - сказал Намиас в беседе с корреспондентом ТАСС. - Это был простой вопрос, есть ли на них клеймо после допингового скандала. Я не говорил, что кто-то мошенничает, просто сказал слово "клеймо", а люди подумали, что я говорю о мошенничестве или чем-то таком".

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"Я не говорил ему, что он мошенник или что-то подобное. Можем ли мы пожать руки с Даниилом? У него сейчас есть дела поважнее, чем это, у него четвертьфинал. По-моему, он хороший, воспитанный парень, посмотрим", - добавил Намиас.

Коронавирус

Коронавирус за последние сутки выявлен у 16 человек, имеющих отношение к проведению летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Отмечается, что спортсменов среди них нет. Общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр превысило 170. Всего на Олимпиаде к настоящему времени было сделано порядка 240 тыс. тестов на коронавирус.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония134522
2Китай126927
3США1111931
4Россия710623
5Австралия61916
6Великобритания56516
7Южная Корея42511
8Германия32510
9Франция3238
10Нидерланды26311
11Канада2349
12Венгрия2125
13Словения2114
14Косово2002
15Италия16815
16Швейцария1225
17Тайвань1236
18Бразилия1225
19Грузия1203
19Румыния1203
21Сербия1123
22Австрия1113
23Тунис1102
23Гонконг1102
25Хорватия1012
25Эстония1012
25Узбекистан1012
28Иран1001
28Таиланд1001
28Эквадор1001
28Филиппины1001
28Норвегия1001
28Бермудские острова1001
28Фиджи1001
28Латвия1001
36Испания0213
36Новая Зеландия0213
38ЮАР0202
39Монголия0123
39Индонезия0123
41Бельгия0112
41Чехия0112
43Болгария0101
43Индия0101
43Колумбия0101
43Дания0101
43Туркмения0101
43Иордания0101
43Северная Македония0101
43Польша0101
43Венесуэла0101
52Казахстан0033
52Украина0033
54Турция0022
54Египет0022
54Мексика0022
57Аргентина0011
57Израиль0011
57Ирландия0011
57Кувейт0011
57Кот-д'Ивуар0011
57Куба0011

 

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