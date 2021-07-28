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Сборные по футболу

Онопко: отношения тренеров и футболистов сборной России должны строиться на взаимоуважении

По мнению помощника Валерия Карпина, важно наладить контакт с тренерами клубов, чтобы иметь полную информацию о состоянии всех кандидатов в национальную команду

ТАСС, 28 июля. Выстраивание отношений с футболистами на основе полного доверия и уважения является одной из важнейших задач нового тренерского штаба сборной России. Такое мнение высказал помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко газете "Спорт-Экспресс".

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23 июля новым главным тренером сборной России был назначен Валерий Карпин. В понедельник он сообщил, что в тренерский штаб команды войдут Онопко, Николай Писарев, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.

"Мне кажется, главный тренер сборной должен решать, что сейчас главное для тренерского штаба, - сказал Онопко. - Со своей стороны скажу, что одной из важнейших задач станет выстраивание отношений с футболистами на основе полного доверия и уважения друг к другу. И уже на этом фундаменте необходимо выстраивать игру. Еще очень важно наладить контакт с тренерами клубов, чтобы иметь полную информацию о состоянии всех кандидатов в сборную".

В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (1). В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии.

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