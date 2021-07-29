Возвращение Мельниковой и шанс для гандболисток в шестой день Олимпиады в Токио

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Победители и призеры Олимпийских игр в Токио в четверг будут определены в спортивной гимнастике, фехтовании, стрельбе, плавании и других видах спорта. Всего 29 июля разыграют 17 комплектов наград.

Одним из главных событий дня для российских спортсменов и болельщиков станет розыгрыш медалей в спортивной гимнастике в личном многоборье у женщин. На соревнованиях выступят Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, двумя днями ранее ставшие олимпийскими чемпионками в командном многоборье. Шансы гимнасток на медали повышаются также и потому, что с выступления снялась четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз, которая была победительницей в личном многоборье на Олимпиаде 2016 года.

В плавании в финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом выступит двукратный чемпион мира Антон Чупков, установивший в 2019 году мировой рекорд (2 минуты 6,12 секунды). У женщин дистанцию 200 метров баттерфляем проплывет призер чемпионатов мира и Европы Светлана Чимрова, у мужчин на стометровке вольным стилем выступит серебряный призер Игр в Токио Климент Колесников, который вышел в финал с рекордом Европы (47,11 секунды).

Четверг станет женским днем для сборных России в игровых видах спорта. Российские гандболистки, начавшие выступление на Олимпиаде с ничьей в матче с командой Бразилии (24:24) и поражения от шведок (24:36), сыграют со сборной Венгрии. В Федерации гандбола России (ФГР) остались недовольны тем, как российская команда начала свое выступление в Токио, президент ФГР Сергей Шишкарев после поражения от шведок пообещал в течение 24 часов принять решения, которые смогут улучшить игру сборной. Об успешности этих решений станет известно уже во время матча с командой Венгрии.

В четверг третий матч на Олимпиаде в Токио проведут российские волейболистки, их соперниками станет команда Китая, победившая на Играх в Рио-де-Жанейро. Сборная России на данный момент имеет в активе три очка после победы над командой Аргентины. В стартовом матче российские спортсменки проиграли итальянкам. Российская женская команда по регби-7 проведет стартовые матчи олимпийского турнира с командами Великобритании и Кении.

Старт соревнований в BMX

В четверг начнутся квалификационные соревнования по BMX Racing, в составе российской сборной выступят Евгений Клещенко, Наталья Суворова, Наталья Афремова. Российские рапиристки сразятся в четвертьфинале олимпийских соревнований с командой Египта.