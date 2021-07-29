Возвращение Мельниковой и шанс для гандболисток в шестой день Олимпиады в Токио

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Победители и призеры Олимпийских игр в Токио в четверг будут определены в спортивной гимнастике, фехтовании, стрельбе, плавании и других видах спорта. Всего 29 июля разыграют 17 комплектов наград.
Одним из главных событий дня для российских спортсменов и болельщиков станет розыгрыш медалей в спортивной гимнастике в личном многоборье у женщин. На соревнованиях выступят Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, двумя днями ранее ставшие олимпийскими чемпионками в командном многоборье. Шансы гимнасток на медали повышаются также и потому, что с выступления снялась четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз, которая была победительницей в личном многоборье на Олимпиаде 2016 года.
В плавании в финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом выступит двукратный чемпион мира Антон Чупков, установивший в 2019 году мировой рекорд (2 минуты 6,12 секунды). У женщин дистанцию 200 метров баттерфляем проплывет призер чемпионатов мира и Европы Светлана Чимрова, у мужчин на стометровке вольным стилем выступит серебряный призер Игр в Токио Климент Колесников, который вышел в финал с рекордом Европы (47,11 секунды).
Четверг станет женским днем для сборных России в игровых видах спорта. Российские гандболистки, начавшие выступление на Олимпиаде с ничьей в матче с командой Бразилии (24:24) и поражения от шведок (24:36), сыграют со сборной Венгрии. В Федерации гандбола России (ФГР) остались недовольны тем, как российская команда начала свое выступление в Токио, президент ФГР Сергей Шишкарев после поражения от шведок пообещал в течение 24 часов принять решения, которые смогут улучшить игру сборной. Об успешности этих решений станет известно уже во время матча с командой Венгрии.
В четверг третий матч на Олимпиаде в Токио проведут российские волейболистки, их соперниками станет команда Китая, победившая на Играх в Рио-де-Жанейро. Сборная России на данный момент имеет в активе три очка после победы над командой Аргентины. В стартовом матче российские спортсменки проиграли итальянкам. Российская женская команда по регби-7 проведет стартовые матчи олимпийского турнира с командами Великобритании и Кении.
Старт соревнований в BMX
В четверг начнутся квалификационные соревнования по BMX Racing, в составе российской сборной выступят Евгений Клещенко, Наталья Суворова, Наталья Афремова. Российские рапиристки сразятся в четвертьфинале олимпийских соревнований с командой Египта.
В финале академической гребли в женских двойках выступят Василиса Степанова и Елена Орябинская, а в полуфинале соревнований в гребном слаломе на каноэ-одиночке - бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Алсу Миназова, занявшая в квалификации 14-е место.
У стрелков в четверг пройдет розыгрыш медалей в стендовой стрельбе в дисциплине "трап". В квалификационных соревнованиях выступают действующая чемпионка Европы Дарья Семьянова, Екатерина Субботина, а также олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов. У стрелков из лука начнутся индивидуальные соревнования среди женщин, в борьбу вступят Ксения Перова и Светлана Гомбоева. В их активе уже есть серебро Игр в Токио в командных соревнованиях.
Вторую встречу группового этапа турнира по пляжному волейболу проведут Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые являются действующими чемпионами мира. В стартовом матче они победили мексиканцев Хосе Гастона Лейву и Хосе Луиса Рубио Камарго. В четверг они сыграют матч со спортсменами из Латвии - соперниками российской пары будут Эдгар Тоцс и Мартиньш Плявиньш.
В боксе вступят в борьбу за медали действующий чемпион мира Глеб Бакши (категория до 75 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг), которые проведут свои поединки в предварительном раунде. В дзюдо первые поединки проведут Александра Бабинцева (до 78 кг) и серебряный призер чемпионата мира 2019 года Нияз Ильясов (до 100 кг).
В медальном зачете Олимпиады в Токио лидируют японцы (13 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград), второе место занимает команда Китая (12-6-9), третье - США (11-11-9), четвертое - России (7-10-6), пятое - Австралии (6-1-9).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|13
|4
|5
|22
|2
|Китай
|12
|6
|9
|27
|3
|США
|11
|11
|9
|31
|4
|Россия
|7
|10
|6
|23
|5
|Австралия
|6
|1
|9
|16
|6
|Великобритания
|5
|6
|5
|16
|7
|Южная Корея
|4
|2
|5
|11
|8
|Германия
|3
|2
|5
|10
|9
|Франция
|3
|2
|3
|8
|10
|Нидерланды
|2
|6
|3
|11
|11
|Канада
|2
|3
|4
|9
|12
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|13
|Словения
|2
|1
|1
|4
|14
|Косово
|2
|0
|0
|2
|15
|Италия
|1
|6
|8
|15
|16
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|17
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|18
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|19
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|19
|Румыния
|1
|2
|0
|3
|21
|Сербия
|1
|1
|2
|3
|22
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|23
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|23
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|25
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|25
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|25
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|28
|Иран
|1
|0
|0
|1
|28
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|28
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|28
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|28
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|28
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|28
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|28
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|36
|Испания
|0
|2
|1
|3
|36
|Новая Зеландия
|0
|2
|1
|3
|38
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|39
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|39
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|41
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|41
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|43
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|43
|Индия
|0
|1
|0
|1
|43
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|43
|Дания
|0
|1
|0
|1
|43
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|43
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|43
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|43
|Польша
|0
|1
|0
|1
|43
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|52
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|52
|Украина
|0
|0
|3
|3
|54
|Турция
|0
|0
|2
|2
|54
|Египет
|0
|0
|2
|2
|54
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|57
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|57
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|57
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|57
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|57
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|57
|Куба
|0
|0
|1
|1