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XXXII летние Олимпийские игры

Возвращение Мельниковой и шанс для гандболисток в шестой день Олимпиады в Токио

В четверг на Играх разыграют 17 комплектов наград
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Победители и призеры Олимпийских игр в Токио в четверг будут определены в спортивной гимнастике, фехтовании, стрельбе, плавании и других видах спорта. Всего 29 июля разыграют 17 комплектов наград.

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Одним из главных событий дня для российских спортсменов и болельщиков станет розыгрыш медалей в спортивной гимнастике в личном многоборье у женщин. На соревнованиях выступят Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, двумя днями ранее ставшие олимпийскими чемпионками в командном многоборье. Шансы гимнасток на медали повышаются также и потому, что с выступления снялась четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз, которая была победительницей в личном многоборье на Олимпиаде 2016 года.

В плавании в финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом выступит двукратный чемпион мира Антон Чупков, установивший в 2019 году мировой рекорд (2 минуты 6,12 секунды). У женщин дистанцию 200 метров баттерфляем проплывет призер чемпионатов мира и Европы Светлана Чимрова, у мужчин на стометровке вольным стилем выступит серебряный призер Игр в Токио Климент Колесников, который вышел в финал с рекордом Европы (47,11 секунды).

Четверг станет женским днем для сборных России в игровых видах спорта. Российские гандболистки, начавшие выступление на Олимпиаде с ничьей в матче с командой Бразилии (24:24) и поражения от шведок (24:36), сыграют со сборной Венгрии. В Федерации гандбола России (ФГР) остались недовольны тем, как российская команда начала свое выступление в Токио, президент ФГР Сергей Шишкарев после поражения от шведок пообещал в течение 24 часов принять решения, которые смогут улучшить игру сборной. Об успешности этих решений станет известно уже во время матча с командой Венгрии.

В четверг третий матч на Олимпиаде в Токио проведут российские волейболистки, их соперниками станет команда Китая, победившая на Играх в Рио-де-Жанейро. Сборная России на данный момент имеет в активе три очка после победы над командой Аргентины. В стартовом матче российские спортсменки проиграли итальянкам. Российская женская команда по регби-7 проведет стартовые матчи олимпийского турнира с командами Великобритании и Кении.

Старт соревнований в BMX

В четверг начнутся квалификационные соревнования по BMX Racing, в составе российской сборной выступят Евгений Клещенко, Наталья Суворова, Наталья Афремова. Российские рапиристки сразятся в четвертьфинале олимпийских соревнований с командой Египта.

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В финале академической гребли в женских двойках выступят Василиса Степанова и Елена Орябинская, а в полуфинале соревнований в гребном слаломе на каноэ-одиночке - бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Алсу Миназова, занявшая в квалификации 14-е место.

У стрелков в четверг пройдет розыгрыш медалей в стендовой стрельбе в дисциплине "трап". В квалификационных соревнованиях выступают действующая чемпионка Европы Дарья Семьянова, Екатерина Субботина, а также олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов. У стрелков из лука начнутся индивидуальные соревнования среди женщин, в борьбу вступят Ксения Перова и Светлана Гомбоева. В их активе уже есть серебро Игр в Токио в командных соревнованиях.

Вторую встречу группового этапа турнира по пляжному волейболу проведут Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые являются действующими чемпионами мира. В стартовом матче они победили мексиканцев Хосе Гастона Лейву и Хосе Луиса Рубио Камарго. В четверг они сыграют матч со спортсменами из Латвии - соперниками российской пары будут Эдгар Тоцс и Мартиньш Плявиньш.

В боксе вступят в борьбу за медали действующий чемпион мира Глеб Бакши (категория до 75 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг), которые проведут свои поединки в предварительном раунде. В дзюдо первые поединки проведут Александра Бабинцева (до 78 кг) и серебряный призер чемпионата мира 2019 года Нияз Ильясов (до 100 кг).

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидируют японцы (13 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград), второе место занимает команда Китая (12-6-9), третье - США (11-11-9), четвертое - России (7-10-6), пятое - Австралии (6-1-9).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония134522
2Китай126927
3США1111931
4Россия710623
5Австралия61916
6Великобритания56516
7Южная Корея42511
8Германия32510
9Франция3238
10Нидерланды26311
11Канада2349
12Венгрия2125
13Словения2114
14Косово2002
15Италия16815
16Швейцария1225
17Тайвань1236
18Бразилия1225
19Грузия1203
19Румыния1203
21Сербия1123
22Австрия1113
23Тунис1102
23Гонконг1102
25Хорватия1012
25Эстония1012
25Узбекистан1012
28Иран1001
28Таиланд1001
28Эквадор1001
28Филиппины1001
28Норвегия1001
28Бермудские острова1001
28Фиджи1001
28Латвия1001
36Испания0213
36Новая Зеландия0213
38ЮАР0202
39Монголия0123
39Индонезия0123
41Бельгия0112
41Чехия0112
43Болгария0101
43Индия0101
43Колумбия0101
43Дания0101
43Туркмения0101
43Иордания0101
43Северная Македония0101
43Польша0101
43Венесуэла0101
52Казахстан0033
52Украина0033
54Турция0022
54Египет0022
54Мексика0022
57Аргентина0011
57Израиль0011
57Ирландия0011
57Кувейт0011
57Кот-д'Ивуар0011
57Куба0011

 

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