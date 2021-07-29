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XXXII летние Олимпийские игры

Команда России завоевала серебро Олимпиады в академической гребле в женских двойках

Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер
Василиса Степанова и Елена Орябинская AP/Darron Cummings
Описание
Василиса Степанова и Елена Орябинская
© AP/Darron Cummings

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, показавшие результат 6 минут 50,19 секунды. Россиянки уступили победительницам 1,26 секунды. Бронзовые медали завоевали канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (+1,91).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония134522
2Китай126927
3США1111931
4Россия711624
5Австралия61916
6Великобритания56516
7Южная Корея42511
8Германия32510
9Франция3238
10Нидерланды26311
11Канада23510
12Венгрия2125
13Словения2114
14Хорватия2013
15Косово2002
16Италия16815
17Швейцария1326
18Румыния1304
19Тайвань1236
20Бразилия1225
21Новая Зеландия1215
22Грузия1203
23Сербия1123
24Австрия1113
25Тунис1102
25Гонконг1102
27Эстония1012
27Узбекистан1012
29Иран1001
29Таиланд1001
29Эквадор1001
29Филиппины1001
29Норвегия1001
29Бермудские острова1001
29Фиджи1001
29Латвия1001
37Испания0213
38ЮАР0202
39Монголия0123
39Индонезия0123
41Бельгия0112
41Чехия0112
41Дания0112
44Болгария0101
44Индия0101
44Колумбия0101
44Туркмения0101
44Иордания0101
44Северная Македония0101
44Польша0101
44Венесуэла0101
52Казахстан0033
52Украина0033
54Турция0022
54Египет0022
54Мексика0022
57Аргентина0011
57Израиль0011
57Ирландия0011
57Кувейт0011
57Кот-д'Ивуар0011
57Куба0011

 

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