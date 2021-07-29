Команда России завоевала серебро Олимпиады в академической гребле в женских двойках

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, показавшие результат 6 минут 50,19 секунды. Россиянки уступили победительницам 1,26 секунды. Бронзовые медали завоевали канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (+1,91).