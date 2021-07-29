"Миннесота" подписала контракт с российским хоккеистом Куликовым

ТАСС, 29 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" подписал контракт с российским защитником Дмитрием Куликовым. Об этом сообщает пресс-служба "Миннесоты".

Соглашение с 30-летним защитником рассчитано на два сезона. Куликов будет зарабатывать $2,25 млн в год.

Куликов был выбран на драфте НХЛ 2009 года в первом раунде под общим 14-м номером "Флоридой", за которую провел семь сезонов. Также в НХЛ он играл за "Баффало", "Виннипег", "Нью-Джерси" и "Эдмонтон". По ходу прошлого сезона защитник был обменян из "Нью-Джерси" в "Эдмонтон". В НХЛ он провел 725 игр.

В составе сборной России Куликов стал двукратным серебряным призером чемпионатов мира. Также он является чемпионом мира среди юниоров.

В прошлом сезоне в составе "Миннесоты" выступал нападающий Кирилл Капризов, который был признан лучшим новичком сезона. В настоящее время форвард является ограниченно свободным агентом.