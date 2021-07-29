Гребец Степанова посвятила серебро Олимпиады в Токио России

"Эта медаль посвящается всей нашей Родине", - заявила Степанова.

"Мне очень трудно поверить в произошедшее, поэтому мы очень, безгранично рады, это не передать никакими эмоциями и словами", - добавила Орябинская. - Да, мы поначалу отставали, но это не было нашей тактикой. Просто на Олимпийских играх все очень сильны, идут со старта на максимуме. Мы тоже шли максимально, но потом в какой-то момент поняли, что у нас еще очень много сил, впереди было еще полдистанции, и нам надо прибавлять и прибавлять".

Орябинская заметила, что это была ее последняя гонка в сезоне. "Надо было выложиться полностью. Чуть-чуть не достали до золота, но мы выложили на тот момент все, что у нас было", - призналась спортсменка.

"Перед соревнованиями я старалась не загоняться медальными ожиданиями. Пусть все будет как будет, но нужно отдаться полностью и не жалеть о несделанном. Тренер сказал выложиться на 110 процентов, и мы это сделали", - заключила Орябинская.