Гребец Степанова посвятила серебро Олимпиады в Токио России

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в соревнованиях женских распашных двоек без рулевого Василиса Степанова посвятили свою медаль России. Об этом она сообщила журналистам.
Степанова и Елена Орябинская заняли второе место в финальном заплыве. Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, показавшие результат 6 минут 50,19 секунды. Россиянки уступили победительницам 1,26 секунды. Бронзовые медали завоевали канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (+1,91).
"Эта медаль посвящается всей нашей Родине", - заявила Степанова.
"Мне очень трудно поверить в произошедшее, поэтому мы очень, безгранично рады, это не передать никакими эмоциями и словами", - добавила Орябинская. - Да, мы поначалу отставали, но это не было нашей тактикой. Просто на Олимпийских играх все очень сильны, идут со старта на максимуме. Мы тоже шли максимально, но потом в какой-то момент поняли, что у нас еще очень много сил, впереди было еще полдистанции, и нам надо прибавлять и прибавлять".
Орябинская заметила, что это была ее последняя гонка в сезоне. "Надо было выложиться полностью. Чуть-чуть не достали до золота, но мы выложили на тот момент все, что у нас было", - призналась спортсменка.
"Перед соревнованиями я старалась не загоняться медальными ожиданиями. Пусть все будет как будет, но нужно отдаться полностью и не жалеть о несделанном. Тренер сказал выложиться на 110 процентов, и мы это сделали", - заключила Орябинская.