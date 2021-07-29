Перова вышла во второй круг олимпийского турнира по стрельбе из лука

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Ксения Перова победила австралийку Элис Инли в первом круге олимпийского турнира по стрельбе из лука.

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу 32-летней Перовой. В следующем круге российская лучница, посеянная на турнире под восьмым номером, позднее в четверг встретится с датчанкой Маей Ягер (25).

Ранее Перова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире. Кроме того, в ее активе серебро Олимпиады 2016 года в аналогичной дисциплине, а также две золотые медали чемпионатов мира - в личном и командном турнирах.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.