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XXXII летние Олимпийские игры

Перова вышла во второй круг олимпийского турнира по стрельбе из лука

В первом круге россиянка победила австралийку Элис Инли

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Ксения Перова победила австралийку Элис Инли в первом круге олимпийского турнира по стрельбе из лука.

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу 32-летней Перовой. В следующем круге российская лучница, посеянная на турнире под восьмым номером, позднее в четверг встретится с датчанкой Маей Ягер (25).

Ранее Перова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире. Кроме того, в ее активе серебро Олимпиады 2016 года в аналогичной дисциплине, а также две золотые медали чемпионатов мира - в личном и командном турнирах.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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