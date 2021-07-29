Рекордсмен мира в плавании Антон Чупков объявил о решении уйти из спорта

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по плаванию и рекордсмен мира на дистанции 200 метров брассом россиянин Антон Чупков намерен в скором времени завершить карьеру. Об этом он сообщил журналистам.

В четверг Чупков финишировал четвертым в финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом на Олимпийских играх в Токио.

"Игры в Париже? Нет, следующая цель - радоваться жизни, - сказал 24-летний Чупков. - Продолжать жить, но уже без этого. Это один из моих последних стартов на высоком международном профессиональном уровне".

Чупков отметил, что не примет участия на чемпионате мира 2022 года в Фукуоке. "Хочу дальше развиваться. И не хочу после стольких лет опять жить на сборах. Хочу переключиться и жить по-другому", - отметил спортсмен.

Чупков является бронзовым медалистом Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 метров брассом. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, в его активе две бронзовые награды мировых первенств. Также он является двукратным чемпионом Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.