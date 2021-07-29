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Двадцать четыре новых случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио

Трое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 24 человека, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Трое из зараженных являются спортсменами, проживающими на территории Олимпийской деревни. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 198.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыПандемия COVID-19
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