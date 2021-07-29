Орябинская: сборная России сильно переживает за отстраненных гребцов Моргачева и Сорина

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Сборная России по гребному спорту до сих пор очень тяжело переживает ситуацию, в которую попали Никита Моргачев и Павел Сорин, отстраненные от участия в Олимпиаде из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом журналистам сообщила серебряный призер Игр Елена Орябинская.

7 июля Федерация гребного спорта России исключила из списка участников Олимпийских игр в Токио Моргачева и Сорина, входивших в первоначальную заявку, из-за положительных допинг-проб спортсменов. Вскрытие проб Б подтвердило наличие в организмах гребцов запрещенного вещества мельдония.

"Поначалу было, конечно, тяжело. Но и сейчас тоже. Ведь ситуация очень тяжелая для всей сборной. Но ближе к гонке мы старались отгонять от себя все мысли, думали только о своем экипаже", - сказала Орябинская.

В соревнованиях женских распашных двоек без рулевого Василисе Степановой и Орябинской удалось прервать 17-летнюю безмедальную олимпийскую серию в российском гребном спорте и стать серебряными призерами. Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, показавшие результат 6 минут 50,19 секунды. Степанова и Елена Орябинская уступили победительницам 1,26 секунды. Бронзовые медали завоевали канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс (+1,91).