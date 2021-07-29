{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российская делегация обратилась в оргкомитет Игр по факту инцидента с журналистом из Чили

Ранее российский теннисист Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста из Чили, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде мошеннической
Даниил Медведев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Даниил Медведев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Руководство российской делегации направило обращение в оргкомитет Олимпиады в Токио в связи с инцидентом между российским теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили Себастьяном Намиасом. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российской команды Константин Выборнов.

На эту тему
Международная федерация тенниса не может отстранить журналиста по просьбе Медведева
Международная федерация тенниса не может отстранить журналиста по просьбе Медведева

В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Позднее чилиец рассказал ТАСС, что его вопрос был безобидным и он не говорил о мошенничестве.

"Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр, - сказал Выборнов. - Копии отправлены в Международный олимпийский комитет".

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов медалей
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
Читать полностью