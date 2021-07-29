Российская делегация обратилась в оргкомитет Игр по факту инцидента с журналистом из Чили

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Руководство российской делегации направило обращение в оргкомитет Олимпиады в Токио в связи с инцидентом между российским теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили Себастьяном Намиасом. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российской команды Константин Выборнов.

Международная федерация тенниса не может отстранить журналиста по просьбе Медведева

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В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Позднее чилиец рассказал ТАСС, что его вопрос был безобидным и он не говорил о мошенничестве.

"Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр, - сказал Выборнов. - Копии отправлены в Международный олимпийский комитет".

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).