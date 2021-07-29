Пловец Рылов вышел в финальный заплыв Олимпиады на дистанции 200 метров на спине

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Рылов с лучшим результатом квалифицировался в финальный заплыв Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине.

Рылов стал победителем первого полуфинального заплыва с результатом 1 минута 54,45 секунды. Другой россиянин Григорий Тарасевич занял во втором полуфинале пятое место и не пробился в финал.

Ранее на Олимпиаде в Токио Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине. Также он в составе российской команды стал серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем. НаОлимпийских играх 2016 года он стал третьим в заплыве на 200 м на спине.

Финальный заплыв на дистанции 200 метров брассом пройдет 30 июля.