Россиянки проиграли британкам на старте олимпийского турнира по регби-7

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла команде Великобритании со счетом 12:14 на старте турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.

Сборная России выступает в группе А с командами Великобритании, Кении и Новой Зеландии. Следующий матч россиянки проведут позднее в четверг против сборной Кении.

В олимпийском турнире по регби-7 принимают участие 12 команд, которые поделены на три группы. Две сильнейшие сборные каждой группы выйдут в четвертьфинал, также в плей-офф попадут две лучшие команды, занявшие третье место.

Регби-7 впервые было представлено в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро победу одержала сборная Австралии, серебро досталось новозеландкам, бронзу завоевали канадки.

Олимпиада завершится 8 августа.