Рекордсмен мира в плавании Чупков с улыбкой воспринял поражение на Олимпиаде

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом Антон Чупков не шокирован своим результатом на Олимпиаде в Токио. Об этом он заявил журналистам после заплыва, в котором занял четвертое место.

Рекордсмен мира в плавании Антон Чупков объявил о решении уйти из спорта

Победителем с олимпийским рекордом стал австралиец Изаак Кук. Второе место занял представитель Нидерландов Арно Камминга, третьим финишировал финн Матти Матссон.

"Ничего плохого не скажу, наоборот - на лице улыбка, хотя проиграл всего немного. Что поделать, это спорт, поражения тоже должны случаться", - сказал Чупков.

"Шокирован ли я? Нет, я сейчас отдался на сто процентов, я проплыл и понял, что к чему я был готов, то я и сделал. Сегодня я выдал максимум", - добавил он.

Спортсмен отметил, что ему сейчас сложно найти объяснение такому результату. "Возможно, сказался выпавший из-за пандемии год. Но работу я сделал большую, готовился к новому рекорду мира. Будем анализировать, сегодняшний результат по моей вине: возможно, не справился с волнением и эмоциями", - отметил он.

Ранее Чупков объявил, что Олимпиада в Токио станет одним из последних его международных стартов. В ближайшее время он завершит карьеру.