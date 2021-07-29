Колесников стал бронзовым призером Олимпиады на дистанции 100 м вольным стилем

Колесников - третий пловец в истории СССР и России, завоевавший олимпийскую медаль на дистанции 100 м вольным стилем. В 1972 на Играх в Мюнхене бронзовым призером стал Владимир Буре (отец бывших хоккеистов Павла и Валерия Буре), Александр Попов завоевал две золотые (1992, 1996) и одну бронзовую медаль (2000).

Первое место занял американец Калеб Дрессел (47,02 секунды), установивший новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал австралиец Кайл Чалмерс (+0,06). Россиянин проиграл победителю 0,42 секунды. Ранее Колесников завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров на спине, золото выиграл его соотечественник Евгений Рылов.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80). В полуфинальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем россиянин установил новый европейский рекорд (47,11).

Дресселу 24 года. Американский пловец стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Ранее на Играх в Токио в составе американской команды он выиграл золото в эстафете 4х100 метров вольным стилем. В активе Дрессела также 13 побед на чемпионатах мира.

Чалмерсу 23 года. Он является олимпийским чемпионом 2016 года на дистанции 100 метров вольным стилем. В активе австралийца также четыре бронзы Олимпиад.

Сборная США занимает первое место в медальном зачете Олимпиады в Токио (13 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых медалей). Вторыми идут китайцы (13-6-9), третьими - японцы (13-4-5). Команда России располагается на четвертой строчке (7-11-7).