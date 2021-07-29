Колесников стал бронзовым призером Олимпиады на дистанции 100 м вольным стилем

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем.
Первое место занял американец Калеб Дрессел (47,02 секунды), установивший новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал австралиец Кайл Чалмерс (+0,06). Россиянин проиграл победителю 0,42 секунды. Ранее Колесников завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров на спине, золото выиграл его соотечественник Евгений Рылов.
Колесников - третий пловец в истории СССР и России, завоевавший олимпийскую медаль на дистанции 100 м вольным стилем. В 1972 на Играх в Мюнхене бронзовым призером стал Владимир Буре (отец бывших хоккеистов Павла и Валерия Буре), Александр Попов завоевал две золотые (1992, 1996) и одну бронзовую медаль (2000).
Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80). В полуфинальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем россиянин установил новый европейский рекорд (47,11).
Дресселу 24 года. Американский пловец стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Ранее на Играх в Токио в составе американской команды он выиграл золото в эстафете 4х100 метров вольным стилем. В активе Дрессела также 13 побед на чемпионатах мира.
Чалмерсу 23 года. Он является олимпийским чемпионом 2016 года на дистанции 100 метров вольным стилем. В активе австралийца также четыре бронзы Олимпиад.
Сборная США занимает первое место в медальном зачете Олимпиады в Токио (13 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых медалей). Вторыми идут китайцы (13-6-9), третьими - японцы (13-4-5). Команда России располагается на четвертой строчке (7-11-7).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|13
|12
|10
|35
|2
|Китай
|13
|6
|9
|28
|3
|Япония
|13
|4
|5
|22
|4
|Россия
|7
|11
|7
|25
|5
|Австралия
|7
|2
|9
|18
|6
|Великобритания
|5
|6
|5
|16
|7
|Южная Корея
|4
|2
|5
|11
|8
|Германия
|3
|3
|5
|11
|9
|Франция
|3
|3
|3
|9
|10
|Италия
|2
|7
|9
|18
|11
|Нидерланды
|2
|7
|4
|13
|12
|Канада
|2
|3
|5
|10
|13
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|14
|Словения
|2
|1
|1
|4
|15
|Хорватия
|2
|0
|1
|3
|16
|Косово
|2
|0
|0
|2
|17
|Швейцария
|1
|3
|2
|6
|18
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|19
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|20
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|21
|Новая Зеландия
|1
|2
|1
|4
|22
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|23
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|24
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|25
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|25
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|27
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|27
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|27
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|30
|Иран
|1
|0
|0
|1
|30
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|30
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|30
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|30
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|30
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|30
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|30
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|38
|Испания
|0
|2
|1
|3
|39
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|40
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|40
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|42
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|42
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|42
|Дания
|0
|1
|1
|2
|45
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|45
|Индия
|0
|1
|0
|1
|45
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|45
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|45
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|45
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|45
|Польша
|0
|1
|0
|1
|45
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|53
|Украина
|0
|0
|4
|4
|54
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|55
|Турция
|0
|0
|2
|2
|55
|Египет
|0
|0
|2
|2
|55
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|58
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|58
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|58
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|58
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|58
|Куба
|0
|0
|1
|1
|58
|Финляндия
|0
|0
|1
|1