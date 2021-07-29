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XXXII летние Олимпийские игры

Российские рапиристки вышли в полуфинал олимпийского командного турнира

В полуфинале россиянки встретятся с победителем поединка между командами Японии и США

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили египтянок в четвертьфинале командного турнира на Олимпийских играх в Токио со счетом 45:21.

В полуфинале россиянки встретятся с победителем поединка между командами Японии и США.

Ранее Дериглазова завоевала серебряную медаль в личном первенстве, а Коробейникова стала бронзовым призером.

Последний раз российские рапиристки завоевывали золотые медали в командном первенстве на Олимпийских играх в 2008 году в Пекине. Тогда чемпионками стали Светлана Бойко, Аида Шанаева, Виктория Никишина и Евгения Ламонова. На Олимпийских играх 2012 года российские рапиристки Дериглазова, Коробейникова, Шанаева и Камилла Гафурзянова стали серебряными призерами.

Олимпиада завершится 8 августа.

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