Колесников в борьбе за медаль не думал о российско-американском противостоянии в плавании

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Пловец Климент Колесников в борьбе за золотую медаль Олимпийских игр в Токио не думал о противостоянии между российскими и американскими спортсменами. Об этом он заявил журналистам.

"Когда я выходил на финал, чувствовалась важность момента. Да и вообще известно, что 100 м кролем - это королевская дистанция, - сказал Колесников. - Но уже на дистанцию выходил с мыслями о том, что нужно выложиться. То есть не было ажиотажа от того, что я одержу победу в принципиальном противостоянии с американцами или кем-нибудь другим, было скорее противостояние с самим собой, ожидание было другим".

"Я понимаю, что третье место - это хорошо, все вокруг считают именно так, но по ощущениям я был готов проплыть быстрее, чем в полуфинале, - добавил Колесников. - Наверное, допустил ошибку, будем смотреть повтор, вспоминать ощущения на дистанции. Сейчас непонятно, почему так получилось. Единственное, что успокаивает - это не последняя для меня Олимпиада, не последние соревнования".

Ранее Колесников завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров на спине, золото выиграл его соотечественник Евгений Рылов.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80 секунды). В полуфинальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем россиянин установил новый европейский рекорд (47,11).