{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Команда Китая выиграла золото Олимпиады в женской эстафете 4х200 метров с мировым рекордом

Второе место заняла команда США, бронзовыми призерами стали австралийки
Сборная Китая по плаванию AP/Matthias Schrader
Описание
Сборная Китая по плаванию
© AP/Matthias Schrader

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Команда Китая по плаванию завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио в женской эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Победительницы (Ян Цзюньсюань, Тан Мухань, Чжан Юйфэй, Ли Бинцзе) преодолели дистанцию за 7 минут 40,33 секунды. Предыдущий мировой рекорд был установлен на чемпионате мира 2019 года австралийками и составлял 7 минут 41,50 секунды. Второе место заняла команда США, бронзовыми призерами стали австралийки.

Российские спортсменки заняли пятое место. В составе команды России выступали Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анастасия Гуженкова. В среду россияне завоевали серебряную медаль Олимпиады в аналогичной дисциплине у мужчин.

Сборная Китая вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Токио (14 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых медалей). На второй позиции идут американцы (13-13-10), на третьем - японцы (13-4-5). Команда России занимает четвертое место (7-11-7).

Соревнования по плаванию завершатся 2 августа. Олимпийские игры в Токио закончатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай146929
2США13131036
3Япония134522
4Россия711725
5Австралия721019
6Великобритания56516
7Южная Корея42511
8Германия33511
9Франция3339
10Италия27918
11Нидерланды27413
12Канада23510
13Венгрия2125
14Словения2114
15Хорватия2013
16Косово2002
17Швейцария1326
18Румыния1304
19Тайвань1236
20Бразилия1225
21Новая Зеландия1214
22Грузия1203
23Сербия1124
24Австрия1113
25Тунис1102
25Гонконг1102
27Эстония1012
27Узбекистан1012
27Ирландия1012
30Иран1001
30Таиланд1001
30Эквадор1001
30Филиппины1001
30Норвегия1001
30Бермудские острова1001
30Фиджи1001
30Латвия1001
38Испания0213
39ЮАР0202
40Монголия0123
40Индонезия0123
42Бельгия0112
42Чехия0112
42Дания0112
45Болгария0101
45Индия0101
45Колумбия0101
45Туркмения0101
45Иордания0101
45Северная Македония0101
45Польша0101
45Венесуэла0101
53Украина0044
54Казахстан0033
55Турция0022
55Египет0022
55Мексика0022
58Аргентина0011
58Израиль0011
58Кувейт0011
58Кот-д'Ивуар0011
58Куба0011
58Финляндия0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Далалоян пройдет полное медицинское обследование в Олимпийской деревне перед отлетом
В середине апреля россиянин на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего очень долго восстанавливался
Далалоян пройдет полное медицинское обследование в Олимпийской деревне перед отлетом
Читать полностью