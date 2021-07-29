Команда Китая выиграла золото Олимпиады в женской эстафете 4х200 метров с мировым рекордом

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Команда Китая по плаванию завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио в женской эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Победительницы (Ян Цзюньсюань, Тан Мухань, Чжан Юйфэй, Ли Бинцзе) преодолели дистанцию за 7 минут 40,33 секунды. Предыдущий мировой рекорд был установлен на чемпионате мира 2019 года австралийками и составлял 7 минут 41,50 секунды. Второе место заняла команда США, бронзовыми призерами стали австралийки.

Российские спортсменки заняли пятое место. В составе команды России выступали Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анастасия Гуженкова. В среду россияне завоевали серебряную медаль Олимпиады в аналогичной дисциплине у мужчин.

Сборная Китая вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Токио (14 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых медалей). На второй позиции идут американцы (13-13-10), на третьем - японцы (13-4-5). Команда России занимает четвертое место (7-11-7).

Соревнования по плаванию завершатся 2 августа. Олимпийские игры в Токио закончатся 8 августа.