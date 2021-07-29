{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Сальников оценил решение не менять Темникову на Ефимову на Олимпиаде в Токио

Темникова в четверг не сумела выйти в финал на дистанции 200 м брассом
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Егор Алеев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Егор Алеев/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Решение о том, что дистанцию 200 метров брассом на Олимпиаде в Токио поплывет Мария Темникова, а не шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, было принято специалистами, а не любителями. Об этом, оценивая данное решение тренеров сборной России, ТАСС заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

На эту тему
Чикунова вышла в финал Олимпиады в плавании на дистанции 200 м брассом
Чикунова вышла в финал Олимпиады в плавании на дистанции 200 м брассом

Ефимова в апреле на чемпионате страны не отобралась на дистанцию 200 м брассом, однако до старта Игр на международных соревнованиях сумела улучшить свое время. Несмотря на это, тренерский штаб сборной решил не менять критерии отбора.

"Решение, кого из пловцов ставить на ту или иную дистанцию, должны принимать специалисты, а не любители. И мы всегда следуем этому принципу", - сказал Сальников.

Темникова в четверг не сумела выйти в финал на дистанции 200 м брассом. Ефимова является действующей чемпионкой мира в этой дисциплине. На Олимпиаде она проплыла только одну личную дистанцию - 100 м брассом, в которой заняла пятое место.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Далалоян пройдет полное медицинское обследование в Олимпийской деревне перед отлетом
В середине апреля россиянин на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего очень долго восстанавливался
Далалоян пройдет полное медицинское обследование в Олимпийской деревне перед отлетом
Читать полностью