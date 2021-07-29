Сальников оценил решение не менять Темникову на Ефимову на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Решение о том, что дистанцию 200 метров брассом на Олимпиаде в Токио поплывет Мария Темникова, а не шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, было принято специалистами, а не любителями. Об этом, оценивая данное решение тренеров сборной России, ТАСС заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Чикунова вышла в финал Олимпиады в плавании на дистанции 200 м брассом

Ефимова в апреле на чемпионате страны не отобралась на дистанцию 200 м брассом, однако до старта Игр на международных соревнованиях сумела улучшить свое время. Несмотря на это, тренерский штаб сборной решил не менять критерии отбора.

"Решение, кого из пловцов ставить на ту или иную дистанцию, должны принимать специалисты, а не любители. И мы всегда следуем этому принципу", - сказал Сальников.

Темникова в четверг не сумела выйти в финал на дистанции 200 м брассом. Ефимова является действующей чемпионкой мира в этой дисциплине. На Олимпиаде она проплыла только одну личную дистанцию - 100 м брассом, в которой заняла пятое место.