Российская дзюдоистка Бабинцева уступила японке Хамаде в четвертьфинале Олимпиады

В полуфинале японка встретится с победительницей поединка между представительницей Германии Анной-Марией Вагнер и бразильянкой Майрой Агияр.

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Александра Бабинцева уступила японке Сори Хамаде в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории до 78 кг.

В среду Мадина Таймазова выиграла первую медаль для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио, завоевав бронзу в весовой категории до 70 кг. В полуфинале турнира Таймазова уступила представительнице Японии Тидзуру Араи, поединок стал самым продолжительным на Олимпиаде в Токио - 16 минут 41 секунда. В спорном моменте судьи отдали предпочтение японке. Российская спортсменка покинула татами в сопровождении врачей, поединок за бронзу состоялся спустя час после полуфинальной схватки.

Бабинцевой 28 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира (2018) и турнира серии Большого шлема (2016).

Хамаде 30 лет, она занимает второе место в мировом рейтинге. Японка является обладателем золотой (2018) и серебряной (2019) медалей чемпионатов мира. Хамада трижды выигрывала турниры серии Большого шлема (2017, 2020, 2021).

Олимпиада завершится 8 августа.