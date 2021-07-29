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XXXII летние Олимпийские игры

Российская дзюдоистка Бабинцева уступила японке Хамаде в четвертьфинале Олимпиады

В полуфинале японка встретится с победительницей поединка между представительницей Германии Анной-Марией Вагнер и бразильянкой Майрой Агияр
Александра Бабинцева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александра Бабинцева
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Александра Бабинцева уступила японке Сори Хамаде в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории до 78 кг.

В полуфинале японка встретится с победительницей поединка между представительницей Германии Анной-Марией Вагнер и бразильянкой Майрой Агияр.

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Бабинцевой 28 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира (2018) и турнира серии Большого шлема (2016).

Хамаде 30 лет, она занимает второе место в мировом рейтинге. Японка является обладателем золотой (2018) и серебряной (2019) медалей чемпионатов мира. Хамада трижды выигрывала турниры серии Большого шлема (2017, 2020, 2021).

Олимпиада завершится 8 августа.

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