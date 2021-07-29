Олимпийская чемпионка Токио гимнастка Ахаимова может завершить карьеру

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Обладательница золотой медали Олимпийских игр в Токио в спортивной гимнастике Лилия Ахаимова может завершить карьеру после окончания соревнований. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсменки Вера Киряшова.

"О послеолимпийских планах мы с Лилией еще не говорили, - сказала Киряшова. - Но я думаю, ей надо поставить заключительную точку, все-таки ей уже 24 года, у нее больные ноги. Последние пять лет больные голеностопы не позволяют ей делать нормальные приземления. Эта проблема у нее давно, я ее уже взяла к себе с разбитыми голеностопами".

"Я думаю, ей стоит дать дорогу молодым. Пусть спокойно занимается личной жизнью и чем угодно еще. Думаю, Лилия тоже склоняется к уходу. Сейчас ей очень тяжело преодолевать все", - продолжила собеседница ТАСС.

В активе Ахаимовой также серебряные медали чемпионатов мира 2018 и 2019 годов в командном первенстве. В составе сборной России она выиграла золото чемпионата Европы - 2018 в Глазго. 1 августа в Токио Ахаимова выступит в финале опорного прыжка.

"А осенний чемпионат мира, я думаю, нужно оставить молодым. У нас есть еще очень хорошая гимнастка - Лена Герасимова, которая выступала в Токио. Те же Яна Ворона и Маша Минаева ждут своего часа. Они должны начинать новый олимпийский цикл", - заключила Киряшова.