Алфосов: Нагорному не стоит оправдываться перед болельщиками за бронзу Олимпиады

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Лидеру сборной России по спортивной гимнастике Никите Нагорному, занявшему в среду третье место по итогам олимпийского личного многоборья, не нужно извиняться перед болельщиками и тренерами за то, что не сумел стать чемпионом. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер мужской национальной команды Валерий Алфосов.

Нагорный в сумме за шесть видов набрал 88,031 балла. Победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465), второе место занял китаец Сяо Жотэн (88,065). На церемонии награждения и в общении с журналистами после окончания соревнований россиянин не раз заявлял о том, что испытывает чувство вины за то, что не сумел стать первым.

"Вчера Никита Нагорный был нацелен на другой результат, он шел бороться за золотую медаль, а получилась бронзовая, - сказал Алфосов. - Борьба была честная, хорошая, красивая, трагическая, драматическая. Но извиняться за результат перед болельщиками Никите, конечно, не нужно".

В понедельник Нагорный вместе с занявшим шестое место в личном многоборье Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным завоевал золото Олимпийских игр в командном первенстве.

"Я не соглашусь с тем, что наши спортсмены после победы в команде вчера вышли на старт более эмоционально опустошенными, чем их соперники. Все находились как минимум в равных условиях. Если у нас был эмоциональный взрыв после победы, то у проигравших японцев и китайцев - не менее сильный эмоциональный спад. И вчера все боролись до конца, до самого последнего снаряда", - подчеркнул тренер.

Олимпийский турнир гимнастов продолжится шестью финалами на отдельных снарядах, которые пройдут с 1 по 3 августа. Россияне примут участие во всех видах.