FIBA: финалы турниров по баскетболу 3х3 с участием россиян на Играх могли собрать аншлаг

ТОКИО, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Финальные матчи с участием сборной России по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио могли бы собрать аншлаг, если бы не коронавирусные ограничения. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор европейского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) Камил Новак.

Баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпиад на соревнованиях в Токио. Из-за антиковидных ограничений матчи проходили при пустых трибунах, а на финальных играх присутствовали только представители официальных делегаций и волонтеры.

"Очень жаль, что весь турнир по баскетболу 3х3, и финалы в частности, на Олимпиаде проходят при пустых трибунах из-за понятных обстоятельств. Если бы были обычные условия, то финалы бы проходили при аншлагах! Но я надеюсь, что на следующих Играх уже будут болельщики на трибунах, потому что баскетбол 3х3 - это невероятно зрелищно",- сказал Новак.

Перед стартом олимпийского турнира FIBA опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой. Обе сборные стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. Победителем женского турнира стала команда США, мужского - сборная Латвии.

"Я уже получаю отклики, и все в восторге - [президент Российской федерации баскетбола] Андрей Кириленко рассказал, что в России все невероятно воодушевлены. Глава бельгийской федерации написал то же самое - там вообще организовывали просмотр матчей в общественных местах на протяжении всего турнира. Плюс это шанс для маленьких стран, как Латвия и Бельгия, реально бороться за олимпийские медали", - добавил Новак.