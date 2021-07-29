Пловец Колесников поделился ощущениями от отсутствия гимна и флага на Играх в Токио

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский призер российский пловец Климент Колесников испытывал странные ощущения в связи с отсутствием на церемониях награждения Игр в Токио гимна и флага страны, однако в целом не придает этому особого значения. Об этом он заявил журналистам после завоевания бронзы на дистанции 100 м вольным стилем.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио выступают без государственной символики в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Это немного странное ощущение, потому что когда Женя Рылов занял первое место и мы были на пьедестале, то вместо гимна России играла музыка Чайковского. Было немного странно, хотелось петь гимн своей страны", - сказал Колесников.

"Но для меня это не играет большой роли и не имеет значения, потому что я полностью сосредоточен на своем результате", - добавил он.

Колесникову 21 год, на Олимпиаде в Токио он также завоевал серебро на дистанции 100 м на спине. Пловец является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4х100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4х100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м на спине (23,80). В полуфинальном заплыве Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем россиянин установил новый европейский рекорд (47,11).