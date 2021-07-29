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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер Далалояна считает, что гимнаст сдержал данное команде перед Олимпиадой слово

По словам Валерия Алфосова, результаты россиянина в Токио после восстановления от серьезного повреждения можно считать невероятным успехом
Старший тренер сборной России по гимнастике Валерий Алфосов Машков Юрий/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по гимнастике Валерий Алфосов
© Машков Юрий/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов считает, что гимнаст Артур Далалоян, выступавший на Олимпийских играх в Токио после тяжелейшей травмы, сделал что-то невероятное. Об этом Алфосов рассказал ТАСС.

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В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего очень долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не получить рецидив травмы. Спустя три месяца после тяжелой травмы он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным в понедельник выиграл золото командного турнира на Олимпиаде, а в среду стал шестым в финале личного многоборья.

"Выступление Артура Далалояна на этой Олимпиаде я оцениваю очень и очень высоко. Он для команды и для себя отработал максимально. Это невероятно, что он здесь сделал после такой серьезной травмы, которая у него была и которая еще есть. Потому что Артур еще будет восстанавливаться и закачивать ногу, а прооперированный ахилл - разрабатываться", - сказал Алфосов.

"Артур сдержал свое слово перед командой и никого не подвел, - продолжил тренер. - Далалоян стал олимпийским чемпионом, что является огромным успехом. Он еще молодой гимнаст, и мы надеемся, что его карьера еще состоится. Далалоян будет здесь с нами до конца, он является запасным в финале упражнений на кольцах, который пройдет 2 августа".

Перед вылетом в Токио тренеры предполагали, что Далалоян из-за незалеченного до конца ахилла выступит только в упражнениях на кольцах, коне, перекладине и брусьях. Однако, приехав в Японию, спортсмен принял решение выступать на всех снарядах и попросил тренеров допустить его до полноценного участия в Олимпийских играх.

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