Россиянин Алипов не смог выйти в финал олимпийского турнира по стендовой стрельбе

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2004 года россиянин Алексей Алипов не смог выйти в финал турнира по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Играх в Токио.

По результатам квалификации в финал проходили шесть лучших спортсменов. Алипов и еще пять стрелков набрали одинаковое количество очков (122) и разделили шестое место. Между ними была проведена перестрелка, в которой лучшим оказался мексиканец Хорхе Мартин Ороско Диас. Алипов в перестрелке стал третьим и занял итоговое восьмое место в квалификации.

Действующие чемпионки Европы Дарья Семьянова и Екатерина Субботина также не вышли в финал.

Алипову 45 лет, в его активе золото (2004) и серебро (2008) Олимпийских игр. Также он становился серебряным (2018) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира.

Финальные соревнования по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" пройдут позднее в четверг. Олимпиада завершится 8 августа.