Далалоян пройдет полное медицинское обследование в Олимпийской деревне перед отлетом

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командном первенстве россиянин Артур Далалоян перед отлетом в Москву пройдет в Олимпийской деревне полное медицинское обследование. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего очень долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не получить рецидив травмы. Спустя три месяца после тяжелой травмы он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным в понедельник выиграл золото командного турнира, а в среду стал шестым в финале личного многоборья.

"Сегодня врачи визуально осмотрели Артура, со спортсменом все нормально. Далалоян в Олимпийской деревне пройдет полное медицинское обследование, чтобы прилететь в Москву с готовыми результатами и снимками для продолжения курса реабилитации", - сказал Алфосов.

Финал личного многоборья стал для Далалояна заключительным стартом на Олимпиаде. Он является запасным в финале упражнений на кольцах, который запланирован на 2 августа. Артур выйдет на помост, если кто-то из восьми финалистов снимется с соревнований.