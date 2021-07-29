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XXXII летние Олимпийские игры

Сборная Австралии по легкой атлетике отправлена на карантин из-за коронавируса

В Национальном олимпийском комитете страны заявили, что все члены сборной сдали тесты на коронавирус и ожидают результатов

СИДНЕЙ, 29 июля. /ТАСС/. Олимпийская команда Австралии по легкой атлетике отправлена в изоляцию после контакта с зараженным спортсменом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

"Члены сборной Австралии по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио изолируются в своих комнатах в качестве меры предосторожности после того, как стало известно о положительном результате теста на коронавирус члена сборной США по легкой атлетике", - указали в НОК Австралии.

В пресс-службе комитета отметили, что все спортсмены австралийской команды по легкой атлетике "сдали тесты на COVID-19 в соответствии с протоколами национальной олимпийской сборной и ждут результатов".

По данным австралийского телеканала 7News, решение о срочной изоляции 63 человек было принято руководством сборной после подтверждения диагноза COVID-19 у чемпиона мира по прыжкам с шестом американца Сэма Кендрикса, который ранее тренировался вместе с австралийским прыгуном Кертисом Маршаллом.

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