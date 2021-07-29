Российские рапиристки победили американок и вышли в финал олимпийского командного турнира

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную США в полуфинале командного турнира на Олимпийских играх в Токио со счетом 45:42.

Несмотря на то, что российские рапиристки повели в счете после первого поединка (5:1), большую часть матча они уступали американкам. Второй раз вырваться вперед россиянкам удалось только после восьмого поединка. В конце полуфинального противостояния повторился финал личного первенства - Дериглазова встретилась с американкой Ли Кифер, в этот раз их поединок завершился ничьей (6:6), что позволило российской команде одержать итоговую победу.

В финале россиянки встретятся с командой Франции, которая в другом полуфинале одержала победу над сборной Италии (45:43). Француженки по ходу всей встречи уступали итальянкам, после четвертого поединка разница в счете составляла 11 очков (9:20). Однако в последнем поединке француженка Изаора Тибюс победила итальянку Арианну Эрриго со счетом 8:3, что позволило команде Франции пройти в финал.

Ранее Дериглазова стала серебряным призером Олимпиады в Токио в личном первенстве, уступив в финале Кифер (13:15). Коробейникова завоевала бронзовую медаль, победив в поединке за третье место итальянку Альче Вольпи (15:14).

Последний раз российские рапиристки завоевывали золотые медали в командном первенстве на Олимпийских играх в 2008 году в Пекине. Тогда чемпионками стали Светлана Бойко, Аида Шанаева, Виктория Никишина и Евгения Ламонова. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне российские рапиристки Дериглазова, Коробейникова, Шанаева и Камилла Гафурзянова стали серебряными призерами.

Финал пройдет позднее в четверг. Олимпиада завершится 8 августа.