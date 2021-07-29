В Центре олимпийской подготовки назвали неожиданностью серебро в академической гребле

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Серебряные медали Олимпийских игр по академической гребле россиянок Василисы Степановой из Санкт-Петербурга и Елены Орябинской из Краснодарского края стали неожиданностью, в команде не рассчитывали на медали из-за молодости спортсменок. Такое мнение высказал ТАСС директор краснодарского Центра олимпийской подготовки гребного спорта Антон Чермашенцев.

В четверг на Олимпийских играх в соревнованиях женских распашных двоек без рулевого Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро. Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, бронзовые медали завоевали канадки Кейли Филмер и Хиллари Янссенс.

"Елена Орябинская - наша воспитанница. Был долгий, трудный путь, проделана большая работа. Особо никто не рассчитывал на серебряную медаль. Команда молодая, не так давно села эта двойка, поэтому никто не ждал медалей, а тем более серебра", - сказал Чермашенцев.

Он уточнил, что команда по академической гребле проявила себя с наилучшей стороны. Россиянки уступили только представителям Новой Зеландии, которые ранее показывали рекорды мира и Олимпийских игр.

Для сборной России на Олимпиадах эта медаль стала первой в академической гребле с 2004 года. В Афинах золото в четверках парных завоевали Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Свирин и Николай Спинев.