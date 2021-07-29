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XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин: гребцы Орябинская и Степанова в олимпийском финале опровергли все прогнозы

Министр отметил, что россиянки завоевали серебро несмотря на свое отсутствие в списке фаворитов
Министр спорта РФ Олег Матыцин Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова опровергли все прогнозы, завоевав серебряные медали Олимпийских игр в соревнованиях по академической гребле в женских распашных двойках. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

Призовое место Орябинской и Степановой стало для сборной России по академической гребле первым с 2004 года.

"Поздравляю наших спортсменок с этим большим успехом, - сказал Матыцин. - Россиянок не причисляли к фаворитам на этой дистанции, но в финале наша двойка опровергла все прогнозы - она упорно шла к своей цели, обходя соперниц. Поздравляю тренеров сборной команды и Федерацию гребного спорта России. Мы желаем всем российским гребцам удачи в оставшихся видах программы Игр в Токио".

Степановой 28 лет. Она является чемпионкой Европы 2018 года в восьмерках. В активе 27-летней Орябинской победа на чемпионате Европы 2018 года в четверках и бронзовая медаль турнира 2016 года в восьмерках.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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