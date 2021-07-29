Аргентинский легкоатлет Херман Кьяравильо пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Тест двукратного победителя молодежного чемпионата Южной Америки по прыжкам с шестом аргентинца Хермана Кьяравильо дал положительный результат на коронавирус. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

"Олимпиада в Токио закончилась для меня, - написал спортсмен. - С первого дня после прибытия в Токио я не мог спокойно тренироваться, так как тест дал положительный результат. Потом я получил отрицательный результат и смог выдохнуть и обрадоваться, что все же смогу принять участие в Играх, но теперь результат теста на коронавирус опять оказался положительным".

Кьяравильо 34 года, он является двукратным победителем молодежного чемпионата Южной Америки (2002, 2004), а также молодежного чемпионата мира (2003).

Финал мужского турнира по прыжкам с шестом на Олимпийских играх пройдет 3 августа. Олимпиада завершится 8 августа.