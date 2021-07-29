В "Спартаке" назвали поиск нового клуба для Педро Роши одной из ключевых задач

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Трудоустройство бразильского нападающего Педро Роши является одной из ключевых задач футбольного клуба "Спартак". Об этом ТАСС заявил директор по развитию и коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

Ранее портал UOL Esporte сообщил, что бразильский клуб "Гремио", за который футболист выступал с 2014 по 2017 год, ведет переговоры со "Спартаком" о переходе игрока на правах аренды сроком на один год. При этом ожидается, что у команды из Порту-Алегри будет право последующего выкупа Роши.

"Спортивный департамент работает над решением ключевых задач на это трансферное окно, одной из которых является трудоустройство Педро Роши. Где игрок продолжит карьеру? Нужно немного подождать", - сказал Фетисов.

Роша перешел в "Спартак" в 2017 году из "Гремио". За это время он не сумел закрепиться в составе команды и дважды отправлялся в аренду - в бразильские "Крузейро" (апрель - декабрь 2019 года) и "Фламенго" (январь - декабрь 2020 года). За почти четыре года, что права на нападающего принадлежат "Спартаку", южноамериканец во всех турнирах провел за основной состав красно-белых 19 матчей во всех турнирах, забив в них один мяч и отдав две голевые передачи. В 2021 году он выступал за "Спартак-2" во втором по силе дивизионе российского футбола - первенстве Футбольной национальной лиги (15 игр, четыре гола, две результативные передачи).