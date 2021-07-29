Через американские горки. Российские гребцы выиграли первую олимпийскую медаль за 17 лет

В последний раз олимпийские медали в 2004 году выигрывала четверка в составе Сергея Федоровцева, Игоря Кравцова, Николая Спинева и нынешнего президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали Олимпиады в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого. Эта награда для сборной России по академической гребле стала первой с 2004 года после успеха в Афинах четверки парной. Тогда победили Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев.

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Россиянкам не удалось обогнать только представительниц Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер с результатом 6 минут 50,19 секунды - чемпионкам они уступили 1,26 секунды, опередив на финише канадок Кейли Филмер и Хиллари Янссенс. Орябинская и Степанова уступили новозеландкам и в полуфинальном заезде, причем те установили мировой рекорд (6.47,41). Результат россиянок, без сомнения, является историческим для отечественной академической гребли - в последний раз олимпийские медали в 2004 году выигрывала четверка в составе Сергея Федоровцева, Игоря Кравцова, Николая Спинева и нынешнего президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина. Сам Свирин после финала сравнил путь Орябинской и Степановой к медали с американскими горками. "В наших планах стояли две медали. Но у всех нас были американские горки с попаданием на Олимпийские игры, после чего общее мнение было такое: "Да куда там, какие награды? Сначала нужно попасть в Токио". Но потом мы перевыполнили план по лицензиям, а после тренировочных мероприятий, которые мы провели вместе со сборными Греции и Сербии, пришло понимание, что есть шанс побороться не за одну медаль", - подчеркнул глава ФГСР. Неожиданность

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Директор краснодарского Центра олимпийской подготовки гребного спорта Антон Чермашенцев назвал эту медаль неожиданной. "Елена Орябинская - наша воспитанница. Был долгий, трудный путь, проделана большая работа. Особо никто не рассчитывал на серебряную медаль. Команда молодая, не так давно села эта двойка, поэтому никто не ждал медалей, а тем более серебра", - сказал Чермашенцев. Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул, что Орябинская и Степанова опровергли все прогнозы, завоевав серебряные медали. "Поздравляю наших спортсменок с этим большим успехом, - сказал Матыцин. - Россиянок не причисляли к фаворитам на этой дистанции, но в финале наша двойка опровергла все прогнозы - она упорно шла к своей цели, обходя соперниц. Поздравляю тренеров сборной и Федерацию гребного спорта России. Мы желаем всем российским гребцам удачи в оставшихся видах программы Игр в Токио". Эхо допинг-скандала

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