Через американские горки. Российские гребцы выиграли первую олимпийскую медаль за 17 лет

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали Олимпиады в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого. Эта награда для сборной России по академической гребле стала первой с 2004 года после успеха в Афинах четверки парной. Тогда победили Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев.
Россиянкам не удалось обогнать только представительниц Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер с результатом 6 минут 50,19 секунды - чемпионкам они уступили 1,26 секунды, опередив на финише канадок Кейли Филмер и Хиллари Янссенс. Орябинская и Степанова уступили новозеландкам и в полуфинальном заезде, причем те установили мировой рекорд (6.47,41).
Результат россиянок, без сомнения, является историческим для отечественной академической гребли - в последний раз олимпийские медали в 2004 году выигрывала четверка в составе Сергея Федоровцева, Игоря Кравцова, Николая Спинева и нынешнего президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина. Сам Свирин после финала сравнил путь Орябинской и Степановой к медали с американскими горками.
"В наших планах стояли две медали. Но у всех нас были американские горки с попаданием на Олимпийские игры, после чего общее мнение было такое: "Да куда там, какие награды? Сначала нужно попасть в Токио". Но потом мы перевыполнили план по лицензиям, а после тренировочных мероприятий, которые мы провели вместе со сборными Греции и Сербии, пришло понимание, что есть шанс побороться не за одну медаль", - подчеркнул глава ФГСР.
Неожиданность
Директор краснодарского Центра олимпийской подготовки гребного спорта Антон Чермашенцев назвал эту медаль неожиданной. "Елена Орябинская - наша воспитанница. Был долгий, трудный путь, проделана большая работа. Особо никто не рассчитывал на серебряную медаль. Команда молодая, не так давно села эта двойка, поэтому никто не ждал медалей, а тем более серебра", - сказал Чермашенцев.
Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул, что Орябинская и Степанова опровергли все прогнозы, завоевав серебряные медали.
"Поздравляю наших спортсменок с этим большим успехом, - сказал Матыцин. - Россиянок не причисляли к фаворитам на этой дистанции, но в финале наша двойка опровергла все прогнозы - она упорно шла к своей цели, обходя соперниц. Поздравляю тренеров сборной и Федерацию гребного спорта России. Мы желаем всем российским гребцам удачи в оставшихся видах программы Игр в Токио".
Эхо допинг-скандала
Можно сказать, что российская академическая гребя выстрадала эту награду с учетом истории с допингом, которая была перед Олимпиадой. Еще 7 июля федерация объявила об исключении из первоначальной заявки на Олимпиаду гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина после обнаружения у них мельдония. Проба Б подтвердило результат первого теста.
Спортсменки отметили, что в сборной России все сильно переживают за Моргачева и Сорина. "Поначалу было, конечно, тяжело. Но и сейчас тоже. Ведь ситуация очень тяжелая для всей сборной. Но ближе к гонке мы старались отгонять от себя все мысли, думали только о своем экипаже", - сказала Орябинская.
Олимпийский турнир по академической гребле завершится в пятницу. Россияне выступят в двух финалах в одиночках. Анна Пракатень была лучшей в своем полуфинальном заезде, а у мужчин третий результат показал Александр Вязовкин.