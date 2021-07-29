Алипов объяснил промах в перестрелке в квалификации Игр попаданием мишени в воздушную яму

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2004 года россиянин Алексей Алипов, не вышедший в финал олимпийского турнира по стендовой стрельбе в дисциплине "трап", объяснил промах в перестрелке тем, что мишень попала в воздушную яму. Об этом он рассказал ТАСС.

По результатам квалификации в финал проходили шесть лучших спортсменов. Алипов и еще пять стрелков набрали одинаковое количество очков (122) и разделили шестое место. Между ними была проведена перестрелка, в которой лучшим оказался мексиканец Хорхе Мартин Ороско Диас. Алипов в перестрелке стал третьим и занял итоговое восьмое место в квалификации.

"Мишень вылетела и, получилось, попала в воздушную яму, она провалилась на ветре, - сказал Алипов. - Это стечение обстоятельств, внешние погодные условия. Одна мишень - она всю жизнь роковая и ключевая".

Алипову 45 лет, в его активе золото (2004) и серебро (2008) Олимпийских игр. Также он становился серебряным (2018) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира.