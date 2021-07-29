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XXXII летние Олимпийские игры

Олимпийский чемпион Алипов планирует продолжить карьеру и выступить на Играх в Париже

На Играх в Токио россиянин не смог попасть в финал соревнований по стендовой стрельбе в дисциплине "трап"
Алексей Алипов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Алипов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2004 года стрелок Алексей Алипов, не вышедший в финал соревнований по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Олимпиаде в Токио, планирует продолжить карьеру. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

По результатам квалификации в финал проходили шесть лучших спортсменов. Алипов и еще пять стрелков набрали одинаковое количество очков (122) и разделили шестое место. Между ними была проведена перестрелка, в которой лучшим оказался мексиканец Хорхе Мартин Ороско Диас. Алипов в перестрелке стал третьим и занял итоговое восьмое место в квалификации.

"Думаю, что да, - ответил Алипов на вопрос, продолжит ли он карьеру. Он также не исключил, что будет отбираться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. "До Парижа осталось всего три года, время быстро пролетит", - добавил он.

Алипову 45 лет, в его активе золото (2004) и серебро (2008) Олимпийских игр. Также он становился серебряным (2018) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира.

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