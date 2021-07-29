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XXXII летние Олимпийские игры

Оргкомитет Игр начал расследование инцидента между Медведевым и чилийским журналистом

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов
© Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в Токио получил обращение российской делегации по поводу инцидента между российским теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили Себастьяном Намиасом и начал расследование. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российской команды Константин Выборнов.

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В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Позднее чилиец рассказал ТАСС, что его вопрос был безобидным и он не говорил о мошенничестве. В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент.

"Оргкомитет начал расследование", - сказал Выборнов.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

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