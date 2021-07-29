Дзюдоистка Таймазова выступит в Токио в соревнованиях смешанных команд, несмотря на травму

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова выступит в смешанных командных соревнованиях, несмотря на травму. Об этом спортсменка заявила в интервью ТАСС.

Дзюдоистка Таймазова заявила, что была готова биться за бронзу даже с одним глазом

В среду Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 70 кг. В схватке за бронзу она выступала с травмой, которая не позволяла ей видеть правым глазом.

"Я буду драться! Может, я вчера была похожа на психа, но в команде я буду еще больше похожа, - сказала Таймазова. - Одно дело бороться за себя, другое - за всю команду, за Россию, за нас. Ответственности еще больше, но не той, которая давит, тут такая ответственность - я за них убью!"

Таймазовой был поставлен диагноз "посттравматическая параорбитальная гематома". Спортсменка будет находиться под наблюдением медиков.

Соревнования смешанных команд пройдут 31 июля.