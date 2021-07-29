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XXXII летние Олимпийские игры

Дзюдоистка Таймазова выступит в Токио в соревнованиях смешанных команд, несмотря на травму

В среду россиянка завоевала бронзу в индивидуальном турнире, получив повреждение глаза в полуфинальной схватке с будущей чемпионкой из Японии
Мадина Таймазова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мадина Таймазова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова выступит в смешанных командных соревнованиях, несмотря на травму. Об этом спортсменка заявила в интервью ТАСС.

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В среду Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 70 кг. В схватке за бронзу она выступала с травмой, которая не позволяла ей видеть правым глазом.

"Я буду драться! Может, я вчера была похожа на психа, но в команде я буду еще больше похожа, - сказала Таймазова. - Одно дело бороться за себя, другое - за всю команду, за Россию, за нас. Ответственности еще больше, но не той, которая давит, тут такая ответственность - я за них убью!"

Таймазовой был поставлен диагноз "посттравматическая параорбитальная гематома". Спортсменка будет находиться под наблюдением медиков.

Соревнования смешанных команд пройдут 31 июля.

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