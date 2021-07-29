Тхэквондист Ларин заявил, что намерен выиграть золото на Играх в Париже

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Победитель Олимпиады в Токио тхэквондист Владислав Ларин планирует продолжить спортивную карьеру и поехать на Игры 2024 года в Париже, чтобы выиграть там золото. Об этом он рассказал журналистам в четверг, вернувшись домой в Петрозаводск.
Во вторник на Олимпиаде в Токио Ларин одержал победу в финале над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски в весовой категории свыше 80 кг.
"Из планов сейчас - это восстановиться и дальше работать. Еще есть, куда идти дальше, - сказал Ларин. - Я думал над этим вопросом, что [делать] дальше, если я выиграю, как остаться мотивированным. Надо оставить наследие в этом виде спорта, но это не об одной олимпийской медали - хотя бы две, дай бог, три".
Встречать олимпийского чемпиона на вокзал в Петрозаводске собрались юные воспитанники секций тхэквондо города, представители спортивной общественности, родственники, друзья. По словам Ларина, дорога домой выдалась сложной: сразу после победы над македонским спортсменом он отправился на пресс-конференцию, затем - на допинг-контроль. Осознать победу в полной мере пока не удалось.
"Мыслями я еще пока где-то в боях, где-то на кортах, - сказал спортсмен. - Это была историческая Олимпиада, потому что ее сначала передвинули на год. Я расстроился, планы были совсем другие. Думал, выиграть и свадьбу после Олимпийских игр сыграть. Получилось так, что Игры сдвинули, и я подумал, что, ладно, у меня будет еще год целый, я подготовлюсь и у всех выиграю".
Результат тхэквондистов повысит интерес к этому виду единоборств
По словам Ларина, ситуация с запретом флага и национального гимна, вызвала только озлобленность, готовность была выступать в любых условиях, даже если бы они оказались еще более жесткими. Вместе со своим тренером Сергеем Петровым он готовился к каждому сопернику, в том числе тактически.
"В прошлом олимпийской цикле, когда нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы мы попали на Игры, Влад разрывал всех противников досрочно. Сейчас они подготовились, потому что он первый номер олимпийского рейтинга, и все работали под него. Это создавало определенные проблемы: противник лучше нас знал, лучше понимал, и в этих условиях приходилось переигрывать", - рассказал Петров.
И тренер, и спортсмен считают, что сенсационный результат российских тхэквондистов приведет к всплеску популярности этого вида единоборств как в стране в целом, так и в Карелии. "Я думаю, что на своем примере показал, что в тхэквондо можно стать олимпийским чемпионом. Главное - упорно и трудолюбиво идти к своей цели, верить в свой результат. Потому что если есть какие-то сомнения, будет трудно. Когда сомнений нет, когда ты на сто процентов уверен в своем результате, проходит все гораздо легче", - сказал Ларин.