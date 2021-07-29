Дзюдоистка Таймазова заявила, что снова может видеть правым глазом после травмы

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова снова может видеть правым глазом после полученной травмы на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсменка заявила в интервью ТАСС.

В среду Таймазова завоевала бронзу Олимпийских игр. В схватке за бронзу она выступала с травмой, которая не позволяла ей видеть правым глазом. Позднее Таймазовой был поставлен диагноз "посттравматическая параорбитальная гематома". Спортсменка будет находиться под наблюдением медиков.

"Сегодня уже получше, - сказала Таймазова. - Вчера после схватки за бронзовую медаль я вообще не видела ничего правым глазом, отек просто закрыл глаз. Спасибо врачам, которые работают с нашей командой, они мне помогли, сделали пункцию, откачали лишнюю жидкость. Они активно занимаются моим лечением", - добавила спортсменка.

Таймазова ранее заявила, что выступит в соревнованиях смешанных команд. Соревнования пройдут 31 июля.