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XXXII летние Олимпийские игры

Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал олимпийского теннисного турнира в парах

В полуфинальном матче россиянки уступили представительницам Чехии

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинальном матче олимпийского турнира в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу чешских теннисисток, посеянных на турнире под первым номером. В финале Крейчикова и Синякова сыграют с победительницами матча между бразильянками Луизой Стефани и Лаурой Пигосси и швейцарками Викторией Голубич и Белиндой Бенчич. Россиянки в матче за бронзу сыграют с проигравшей парой в данном встрече.

Веснина в парном разряде на Играх в Рио-де-Жанейро завоевала золотую медаль в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. Также в парном разряде на ее счету 18 титулов WTA.

Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й - в парном, она выиграла два турнира под эгидой WTA.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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