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XXXII летние Олимпийские игры

Мамедов: судьи признали ошибку в финале Дериглазовой с американкой на Играх, но поезд ушел

25 июля россиянка уступила в матче за золотую медаль из-за незасчитанного укола

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Судьи признали ошибку в финальном поединке личного турнира Олимпиады в Токио между российской рапиристкой Инной Дериглазовой и американкой Ли Кифер, однако это уже ничего не изменит. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

25 июля в финале личного турнира на Олимпийских играх в Токио Дериглазова уступила Кифер со счетом 13:15.

"Инна нанесла в личном турнире укол американке Кифер при счете 12:12, а балл дали Кифер. В итоге Кифер - олимпийская чемпионка, а Инна проиграла. Да, сейчас все судьи признают - это была ошибка, а кого это сейчас волнует? Все, поезд ушел", - сказал Мамедов.

Дериглазовой 31 год, она становилась олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств, также Дериглазова четыре раза выигрывала чемпионат Европы.

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