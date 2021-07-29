Мамедов: российские рапиристки не ждали подарков от судей в полуфинале Игр со сборной США

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские рапиристки были готовы к тому, что в полуфинальном матче командного турнира Олимпиады в Токио со сборной США им не стоит ждать подарков от судей. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Ильгар Мамедов.

Несмотря на то, что российские рапиристки повели в счете после первого поединка (5:1), большую часть матча они уступали американкам. Второй раз вырваться вперед россиянкам удалось только после восьмого поединка. В конце полуфинального противостояния повторился финал личного первенства - Дериглазова встретилась с американкой Ли Кифер, в этот раз их поединок завершился ничьей (6:6), что позволило российской команде одержать итоговую победу.

"Обычно на судейство не принято жаловаться, но я девочек предупредил, что никаких подарков не будет, - сказал Мамедов. - Не будет даже того, что вам будут давать баллы, когда вы наносите уколы. Всегда говорил и говорю на тренировках - хотим выиграть 15 уколов, надо 17-20 наносить".

После первого матча тренерский штаб решил произвести замену, выставив вместо Аделины Загидуллиной Марту Мартьянову. "Встреча была очень тяжелой, проигрывали практически весь матч, но в концовке удалось его переломить, - отметил главный тренер сборной. - Мы пошли на замену после первого боя Загидуллиной - не смогла она пересилить себя и перестать бояться, скованная была, не могла попасть в соперника. Выпустили Мартьянову - "холодная" была, это понятно, сразу не вошла в бой - 1:5".

Фехтование на рефлексах

Поначалу тренер был недоволен и Мартьяновой: "Я даже пошутил, что "шило на мыло поменяли", но потом подошел к ней и сказал: "Ты же драться приехала на Олимпиаду, так заведи себя так, чтобы инстинкты самосохранения повылезали, чтобы на рефлексах уколы наносить, пусть даже ты не будешь их понимать. Надо идти и гореть, тогда фонарь будет".

"Когда не получается, когда страшно, просто надо себя завести, и все будет получаться. Иначе проиграем, поедем в деревню, и смысл, что мы сюда приехали? Марта пересилила себя и выиграла свой третий микро-матч", - сообщил Мамедов.

"Лариса Коробейникова всю жизнь была командным бойцом, и в этот раз она показала, что да, "не сломаете вы меня никак". Наносила и так, и сяк, что только ни делала, но все равно наносила, - продолжил Мамедов. - Ну и Инна молодец, конечно".

"Дериглазова понимала, что она локомотив, и я очень рад, что она в этот раз так надежно, невзирая на все трудности, когда уже переломили, повели в счете, работала дальше. Понимаю, как ей было тяжело, представляю это состояние ответственности, которое лежит на ней всегда, этот последний бой, как всегда. Молодец, тяжелый бой с Кифер, справилась - реванш и огромное облегчение, что полуфинал закончился победой России", - подчеркнул тренер.

Финальный бой со сборной Франции российские рапиристки проведут в 13:55 мск.