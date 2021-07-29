Футболист Понсе вернется в "Спартак" после выступления на Олимпиаде до конца недели

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий Эсекьель Понсе вернется в расположение футбольного клуба "Спартак" после выступления за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Токио до конца недели. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

Сборная Аргентины не смогла выйти в плей-офф олимпийского футбольного турнира, набрав в трех матчах четыре очка и уступив в борьбе за вторую строчку в группе С команде Египта по дополнительным показателям. Понсе на Играх в Токио принял участие в двух из трех матчей аргентинской сборной, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

"Понсе должен присоединиться к нам в конце недели, когда команда вернется из Самары", - сказал Кулемин.

"Спартак" 30 июля в Самаре проведет матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов". На следующей неделе красно-белые проведут две встречи в Москве: 4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" (ответная игра пройдет в Лиссабоне 10 августа), 7 августа в третьем туре РПЛ москвичи примут "Нижний Новгород".

Понсе выступает за "Спартак" с лета 2019 года. В составе московской команды он провел во всех турнирах 62 матча, забив 21 мяч и отдав четыре голевые передачи.