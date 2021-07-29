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XXXII летние Олимпийские игры

Мамедов назвал российских рапиристок красавицами за цитату Хайяма

После матча против сборной США спортсменки громко скандировали изречение персидского философа и поэта "Кто жизнь узнал, тот больше не спешит"

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов похвалил отечественных рапиристок за использование строк Омара Хайяма после полуфинального матча с командой США на Играх в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

Россиянки обыграли американок со счетом 45:42. После встречи российские рапиристки громко скандировали девиз "Кто жизнь узнал, тот больше не спешит", позаимствованный у персидского философа Омара Хайяма.

"Ну молодцы! Такой девиз себе взяли, красавицы", - рассмеялся удивленный Мамедов.

Финальный поединок со сборной Франции российские рапиристки проведут в четверг, начало - 13:55 мск.

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XXXII летние Олимпийские игры
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