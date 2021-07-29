Гимнаст Далалоян объяснил снятие Байлз с соревнований американским менталитетом

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян считает, что американка Симона Байлз снялась с личного многоборья на Олимпийских играх в Токио из-за менталитета. Об этом спортсмен заявил в интервью ТАСС.

Ранее стало известно, что Байлз не примет участие в финале индивидуального многоборья. Также спортсменка не завершила выступление в финале командного многоборья, снявшись с соревнований после первого упражнения.

"Я сразу понимаю, насколько разные темпераменты и менталитет, воспитание и отношение ко всему этому в России и США, - сказал Далалоян. - Но она все-таки девочка, пусть с невероятными и сложными прыжками. А во-вторых, у них по-другому на это смотрят. Особенно когда у человека уже есть большое количество золотых олимпийских медалей".

"Сейчас она прокомментировала эту ситуацию, что, мол, мы должны защищать свое тело, моральное состояние и не делать того, что от нас ждет весь мир", - добавил спортсмен.

Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро она стала лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, личном многоборье и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.