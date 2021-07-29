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XXXII летние Олимпийские игры

Ефимова рассказала, что ее тоже пытались спровоцировать вопросом, как и Медведева

Ранее чилийский репортер назвал форму сборной России "мошеннической", задавая вопрос российскому теннисисту
Юлия Ефимова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Юлия Ефимова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Иностранные журналисты тоже пытались спровоцировать вопросами российскую пловчиху Юлию Ефимову на Олимпиаде, как и теннисиста Даниила Медведева. Об этом Ефимова рассказала ТАСС.

В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста из Чили Себастьяна Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Позднее чилиец рассказал ТАСС, что его вопрос был безобидным и он не говорил о мошенничестве.

"Медведев правильно ответил журналисту. Меня здесь особо не спрашивали, но была одна журналистка, которая пыталась сказать запретное для нас на этой Олимпиаде слово, но я не поддалась на провокацию", - сказала Ефимова.

В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент.

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