Ефимова рассказала, что ее тоже пытались спровоцировать вопросом, как и Медведева

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Иностранные журналисты тоже пытались спровоцировать вопросами российскую пловчиху Юлию Ефимову на Олимпиаде, как и теннисиста Даниила Медведева. Об этом Ефимова рассказала ТАСС.

В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста из Чили Себастьяна Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Позднее чилиец рассказал ТАСС, что его вопрос был безобидным и он не говорил о мошенничестве.

"Медведев правильно ответил журналисту. Меня здесь особо не спрашивали, но была одна журналистка, которая пыталась сказать запретное для нас на этой Олимпиаде слово, но я не поддалась на провокацию", - сказала Ефимова.

В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент.